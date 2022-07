Kristoff nummer fire: – Det var flaks at jeg ikke «vant»

JAAAA! ELLER? Jasper Philipsen jubler intenst – for annenplass. Belgieren visste ikke at sammenlagtleder Wout van Aert hadde kommet i mål for flere sekunder siden. Også Alexander Kristoff (på fjerdeplass, til høyre for Philipsen) trodde han spurtet for seier.

1 av 3 Foto: CHRISTIAN HARTMANN / Reuters