Jakob Ingebrigtsen kontrollert til VM-semifinale – får overraskende hjelp

EUGENE/OSLO (VG) Jakob Ingebrigtsen (21) har startet ferden mot sitt første VM-gull. Det med storebror Henrik Ingebrigtsen (31) på tribunen.

forrige





fullskjerm neste BRØDRE: Henrik og Jakob Ingebrigtsen kort tid etter forsøksheatet i VM. 1 av 4 Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Saken oppdateres.

I forsøksheatet på 1500 meter natt til søndag norsk tid var det ingen tvil om at gullfavoritt Jakob Ingebrigtsen skulle ta seg videre.

Han la seg riktignok bakerst ut fra start, men i løpet av to svinger var han først i det 14-mannsstore feltet. Derfra kontrollerte han seg trygt inn til en tredjeplass på tiden 3:35.12.

– Det var bra. Det svarte bra ut på siste runden, sier Jakob Ingebrigtsen i det han suste gjennom pressesonen i full fart.

– Han ser veldig sterk ut. Manøvrene i felt koster ham så vanvittig lite. Det er sykt når farten er så høy. Han har overskudd og ressurser til å gjøre justeringer når de andre sliter med å holde følge, sier bror Henrik Ingebrigtsen til VG.

Selv deltar ikke Henrik Ingebrigtsen som utøver under mesterskapet, men satser heller på å være tilbake i god form til 2023 (også VM-sesong). I utgangspunktet skulle han heller ikke være i VM-byen Eugene, men til VG forteller at han endret planene da Filip Ingebrigtsen trakk seg fra VM.

– Da det ble klart at Filip ikke skulle til VM, bestemte jeg meg for å dra hit. Jeg kunne ikke la Jakob være alene i et mesterskap, sier Henrik Ingebrigtsen og legger til at det var en «ganske enkel beslutning».

– Jeg er her for å gi Jakob trygghet og oppfølging for det han trenger. Hvis han trenger noe, er jeg her, sier han.

– Det er klart det er gøy med støtte, sier Jakob til NRK på spørsmål om hvordan det er å ha Henrik på plass.

– Har noen bekjente på første rad også, fortsetter han og sikter til forloveden Elisabeth Asserson:

forrige





fullskjerm neste STØTTE PÅ TRIBUNEN: Jakob Ingebrigtsen var oppe hos forloveden Elisabeth Asserson rett etter å ha tatt seg videre. 1 av 4 Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Henrik Ingebrigtsen reiste fra Berkeley, der den norske troppen hadde prekamp, til VM-byen fredag lokal tid.

Han bor på samme hotell som Jakob, utenfor deltagerleiren – som er universitet rett ved stadion. Henrik forteller at årsaken til at Jakob ikke bor sammen med de andre er smittesituasjonen.

– Jeg skal være her hele mesterskapet for Jakob, sier Henrik.

– Folk er farlige. Selv om jeg gjør ting rett kan folk sette en demper, sier Jakob til NRK.

Coronaviruset har satt sitt preg på VM i Eugene, og den norske troppen har ikke sluppet unna. Under precampen i Berkeley testet fire fra det norske støtteapparatet positivt, samt mellomdistanseløper Hedda Hynne.

Friidrettsforbundets sportssjef Erlend Slokvik var ukjent med at Henrik skulle komme til Eugene, helt til han så ham være i følge med Jakob på vei inn til forsøksheatet.

– Fra a et generelt synspunkt er det ikke problematisk at han er her. Men vi hadde ikke akkreditering til ham, og vi har det teamet vi trenger. Det skaper ikke noe trøbbel for meg at han er her, sier Slokvik til VG.

– Jeg kan ikke nekte ham det. Han har ikke fått akkreditering gjennom oss. Han har fått den av World Athletics (Det internasjonale friidrettsforbundet). Han har fått beskjed om at han ikke er en del av vårt team, sier sportssjefen.

Australske Stewart McSweyn løp inn til seier i heatet like foran Jakob Ingebrigtsen, men er ikke i tvil om at nordmannen er favoritt til å ta VM-gullet på distansen.

– Han er den vi må slå, sier McSweyn til VG og flere medier, og følger opp:

– Han er åpenbart i form.

TAKKET HVERANDRE: Australske Stewart McSweyn (med ryggen til) og Jakob Ingebrigtsen etter forsøksheatet.

Ferdinand Kvan Edman løp også forsøket på 1500 meter, men tok seg ikke videre til semifinalen. I et rolig og tett heat ble nordmannen nummer ti på tiden 3:39.92.

De seks beste i hvert av de tre forsøksheatene tok seg videre til semifinale. I tillegg gikk de seks beste tidene blant de resterende videre. Edman var drøye to sekunder bak den svakeste lucky looser-tiden: 3:37.43.

Semifinalene løpes natt til mandag klokken 04:00 norsk tid, mens finalen er kl. 04:30 natt til onsdag.

Der kan Jakob Ingebrigtsen ta sin aller første VM-medalje utendørs. Han har tidligere tatt sølv på 1500 meter i innendørs-VM, mens det har blitt gull på 1500 meter både i EM og OL.

Fakta Jakob Ingebrigtsens VM-plan: Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter og 5000 meter. 1500 meter forsøk. Søndag 17. juli klokken 03.30.

1500 meter semifinaler. Mandag 18. juli klokken 04.00.

1500 meter finale. Onsdag 20. juli klokken 04.30.

5000 meter forsøk. Fredag 22. juli klokken 03.10.

5000 meter finale. Mandag 25. juli klokken 03.05. Les mer

Jakob Ingebrigtsen har vist gode takter i løpet av 2022, blant annet da han løp inn til ny verdensrekord på 1500 meter innendørs i februar: