Lihaug legger trolig opp: – Veldig fornøyd med det jeg har gjort

Tim-Robin Lihaug (29) tviler på at han kommer tilbake i bokseringen, og oppgir coronasituasjonen som årsaken til det.

VANT I BERGEN: Tim-Robin Lihaug feirer seieren mot Timo Laine i Sotrahallen i 2019. Den siste kampen gikk han i Grieghallen.

– Jeg skulle egentlig gå kamp igjen i høst og var i gang med oppkjøringen. Det er vanskelig å drive med proffboksing sånn som verdensbildet er nå, sier Lihaug til VG.

Det var BA som først skrev om den 29 år gamle bergensbokserens situasjon. Han var sist i ringen i det VGTV-sendte stevnet i Grieghallen i mars 2020 da verden var i ferd med å stenge ned som følge av coronaepidemien.

Poengseieren mot Vartan Avetisyan var Lihaugs 20 seier i karrieren, og han står med fire tap etter proffdebuten i 2012.

– Jeg har fått en del interessante tilbud etter det, men så har de fleste stevnene blitt avlyst på grunn av corona. Det blir for lite forutsigbart, og for alt jeg vet kan dette vare i et par år til, sier Lihaug.

Han har også fått en datter og kjøpt hus etter sin seneste kamp, og har derfor jobbet som taktekker. I tillegg har han drevet med studier.

– Jeg er avhengig av fast inntekt nå, så da blir det nok ikke mer boksing. Jeg er veldig fornøyd med det jeg har gjort i bokseringen, sier Lihaug.

Seirer mot norske kollegaer

Han nevner høydepunkter som da han vant ungdomstittelen i WBO i 2014, triumfene mot de norske kollegaene Simen Smaadal og Arne Ernstsen.

I tillegg fikk møtet med den tyske legenden Arthur Abraham i 2016 mye oppmerksomhet. Det ble riktignok tap på teknisk knockout i åttende runde foran flere tusen tilskuere i Berlin.

Lihaug fikk også oppleve to kamper hjemme i Bergen på stevner der han selv var hovedattraksjonen. Han sikret seg EM-tittelen til WBO i oppgjøret mot Timo Laine i 2019.

Han holder likevel døren på gløtt for et comeback:

– Jeg er fortsatt bare 29 år gammel, så dersom coronasituasjonen forandrer seg raskt er det ikke helt utelukket at jeg bokser igjen, sier Lihaug som sammen med Kai Robin Havnaa og Bernard Angelo Torres har vært de største mannlige profilene i norsk proffboksing de siste årene.