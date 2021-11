Vanvittig OBOS-drama: Aalesund er klar for Eliteserien

Sigurd Haugen scoret to av de tre målene som sendte AaFK til Eliteserien

(AaFK – Ull/Kisa 4–2) Steffen Landro og Ull/Kisa gjorde alt de kunne for å spolere opprykksfesten, men Aalesund snudde kampen og sikret eliteserie-billetten til 2022.

Dermed ble det med én sesong i OBOS-ligaen for sunnmøringene.

– Det er vanvittig deilig. Det kan ikke bli en bedre regi enn dette. Vi styrte kampen hele veien, og så fikk de to håpløse mål. Vi hadde hele veien troen på at vi skulle klare det, noe vi har gjort det mange ganger i år. Nå må vi bare nyte det, sier Aalesund-trener Lars Arne Nilsen til Discovery+.

Det ble en høydramatisk ettermiddag på det nest øverste nivået.

Premissene var klare: Med seier ville Aalesund være klare for Eliteserien.

Men ikke bare havnet AaFK under for Ull/Kisa. I tillegg tok Jerv ledelsen både 1–0 og 2–0 over Raufoss i Grimstad. 20 minutter før slutt skilte det plutselig bare ett poeng mellom de to opprykksrivalene.

Men Sigurd Haugen og Simen Bolkan Nordli ville det annerledes og snudde kampen for et Aalesund som var klare for opprykksfest.

– Jeg har sett for meg dette scenario så mange ganger. Vi måtte bare holde fokus. Dette er en vanvittig følelse, sier matchvinner Bolkan Nordli til Discovery+.

Men det satt langt inne, og det startet heller ikke veldig lovende for de 8500 fremmøtte i Ålesund. Da halvtimen var passert sendte Ull/Kisas Henrik Kristiansen av gårde et prosjektil av et frispark. Over muren og opp i vinkelen til 1–0.

Ull/Kisa gjorde det vanskelig for Aalesund, men

Men hjemmelaget fortsatte å presse på. Sigurd Haugen var først på sin egen retur og sørget for 1–1 fem minutter før pause.

Like etter hvilen satt ballen i nettet, men allerede før ballen krysset mållinjen hadde dommer blåst mot Haugen inne i feltet. Dermed ble scoringen annullert. AaFK fortsatte å jakte, men det ville seg ikke.

I mellomtiden hadde Willis Furtado sendt Jerv foran mot Raufoss. Da skilte det to poeng mellom nummer to og tre på tabellen. Da begynte også nervene å spre seg hos de oransje, og plutselig var det Kisa og Sondre Sørløkk som tok ledelsen på Color Line.

Scoringen kom etter en enkel pasning i bakrom og slapt forsvarsspill, med Jørgen Hatlehol i spissen. Ikke lenge etter gikk Jerv opp til 2–0 i Grimstad. Men denne gangen svarte Aalesund. Igjen var det Sigurd Haugen. Denne gangen med pannebrasken og 2–2.

Hjemmelaget fortsatte det enorme presset, og det tok fullstendig fyr da 3–2 omsider kom. Med sin eminente høyrefot sendte Simen Bolkan Nordli ballen over muren og rett i nettmaskene bak en utspilt Stefan Hagerup i Ull/Kisa-målet.

Da David Olafsson fastsatte sluttresultatet til 4–2, stormet Lars Arne Nilsen banen og kunne juble for opprykk.

Parallelt med det som skjedde i Ålesund, rykket Strømmen ned etter å ha tapt 1–3 for Grorud.

