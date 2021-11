Messi vant Gullballen for syvende gang: – Utrolig

Etter å ha blitt avlyst på grunn av covid-19 i fjor, ble Ballon d’Or igjen delt ut mandag kveld. Og for syvende gang var det Lionel Messi (34) som stakk av med den gjeve prisen.

forrige

fullskjerm neste NY GULLBALL: Lionel Messi vant Gullballen for syvende gang. 1 av 2 Foto: FRANCK FIFE / AFP

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Messi vant foran Robert Lewandowski og Jorginho.

– Den syvende ... Det er ganske ekstraordinært. Det er bare utrolig, sier Messi etter å ha fått Gullballen overrekt fra Luis Suárez.

Argentineren vant også Gullballen i 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 og 2019.

I 2021 var han med på Barcelona-laget som vant den spanske cupen og det argentinske laget som vant Copa América.

– Jeg vil takke alle lagkameratene mine fra Barcelona, og alle på det argentinske landslaget. Etter å ha kjempet i så mange år, var det en drøm å vinne Copa América, sier Messi.

Fakta Spillerne som har vunnet Gullballen flest ganger Disse mannlige fotballspillerne er blitt tildelt Ballon d'Or (Gullballen) flest ganger: * 7: Lionel Messi (Argentina). * 5: Cristiano Ronaldo (Portugal). * 3: Johan Cruyff (Nederland), Michel Platini (Frankrike) og Marco van Basten (Nederland). * 2: Franz Beckenbauer (Tyskland), Kevin Keegan (England), Ronaldo (Brasil), Karl-Heinz Rummenigge (Tyskland) og Alfredo Di Stéfano (Spania). * 34 spillere har vunnet Gullballen én gang. (NTB) Les mer

Messi forlot i sommer Barcelona, nesten 18 år etter at han debuterte for klubbens førstelag, og signerte for Paris Saint-Germain.

Etter talen ble det satt på en video, hvor Messi fikk se videohilsener fra blant andre Luis Suárez og Sergio Agüero. Argentineren virket tydelig rørt og måtte tørke en tåre, før Suárez selv kom opp på scenen og ga trofeet til Messi.

Messi har endt blant de tre beste i kåringen i 13 av de 14 siste utdelingene av prisen, med 2018-kåringen som den eneste gangen han har endt utenfor de tre beste. Argentineren ble da nummer fem.

Det ble ikke delt ut noen pris i 2020, men Messi var mandag klar på hvem som burde fått den.

– Jeg ønsker å nevne Robert Lewandowski. Det har vært en ære å konkurrere med deg. Alle vet og vi er enige om at du var vinneren forrige år. Jeg synes France Football burde gitt deg Ballon d’Or i 2020. Du fortjener det og du burde ha den hjemme, sier Messi.

Alle de fem andreplassene til Messi har kommet i år hvor Cristiano Ronaldo har vunnet Gullballen. De to er de to mestvinnende spillerne i Gullballens historie, og har vunnet henholdsvis syv og fem ganger. Like før Messi fikk prisen la Ronaldo ut et langt innlegg på Instagram, hvor han beskyldte redaktøren i France Football - magasinet som står bak Ballon d’Or - for løgn.

VANT: Alexia Putellas med Gullballen.

Ballon d’Or har kun blitt delt ut til kvinnene to ganger tidligere. Ada Stolsmo Hegerberg vant prisen da den ble delt ut for første gang i 2018, noe som følgelig er det beste norske resultatet i Ballon d’Or. Ingen norske kvinner var nominert til prisen i år, som ble vunnet av Alexia Putellas.

Den 27 år gamle spanjolen spiller sammen med Caroline Graham Hansen i Barcelona, som forrige sesong vant cupen og serien i Spania, i tillegg til å vinne Champions League.

Putellas vant foran lagvenninnen Jennifer Hermoso og Chelsea-stjernen Sam Kerr.

Fakta Ballon d’Or 2021 Herrer: 1. Lionel Messi (Paris Saint-Germain/Argentina)

2. Robert Lewandowski (Bayern München/Polen)

3. Jorginho (Chelsea/Italia)

4. Karim Benzema (Real Madrid/Frankrike)

5. Ngolo Kanté (Chelsea/Frankrike)

6. Cristiano Ronaldo (Manchester United/Portugal)

7. Mohamed Salah (Liverpool/Egypt)

8. Kevin De Bruyne (Manchester City/Belgia)

9. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/Frankrike)

10. Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain/Italia)

11. Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund/Norge)

12. Romelu Lukaku (Chelsea/Belgia)

13. Giorgio Chiellini (Juventus/Italia)

14. Leonardo Bonucci (Juventus/Italia)

15. Raheem Sterling (Manchester City/England)

16. Neymar (Paris Saint-Germain/Brasil)

17. Luis Suárez (Atlético Madrid/Uruguay)

18. Simon Kjær (AC Milan/Danmark)

19. Mason Mount (Chelsea/England)

20. Riyad Mahrez (Manchester City/Algerie)

21. Bruno Fernandes (Manchester United/Portugal)

21. Lautaro Martínez (Inter/Argentina)

23. Harry Kane (Tottenham/England)

24. Pedri (Barcelona/Spania)

25. Phil Foden (Manchester City/England)

26. Nicolò Barella (Inter/Italia)

26. Rúben Dias (Manchester City/Portugal)

26. Gerard Moreno (Villarreal/Spania)

29. Luka Modric (Real Madrid/Kroatia)

29. César Azpilicueta (Chelsea/Spania) Kvinner: 1. Alexia Putellas (Barcelona/Spania)

2. Jennifer Hermoso (Barcelona/Spania)

3. Sam Kerr (Chelsea/Australia)

4. Vivianne Miedema (Arsenal/Nederland)

5. Lieke Martens (Barcelona/Nederland)

6. Christine Sinclair (Portland Thorns/Canada)

7. Pernille Harder (Chelsea/Danmark)

8. Ashley Lawrence (Paris Saint-Germain/Canada)

9. Jessie Fleming (Chelsea/Canada)

10. Fran Kirby (Chelsea/England) Les mer

Tidligere på kvelden ble det klart at Erling Braut Haaland endte på ellevteplass i kåringen, det beste resultatet til en norsk herrespiller i Ballon d’Or.

Haaland er den første norske herrespilleren som har blitt nominert til prisen siden Bent Skammelsrud i 1997. Skammelsrud ble da nummer 33, mens Rune Bratseth havnet på henholdsvis 20. og 15. plass i 1992 og 1993.

LIKE UTENFOR TOPP TI: Erling Braut Haaland kom på ellevteplass i Ballon d’Or 2021.

Det ble også delt ut en rekke andre priser mandag kveld.

Pedri fikk sitt store gjennombrudd forrige sesong og vant Kopa-trofeet som beste U21-spiller foran Jude Bellingham og Jamal Musiala.

Robert Lewandowski ble kåret til årets spiss, mens Gianluigi Donnarumma fikk Jasjin-trofeet som årets keeper.

Den danske landslagskapteinen Simon Kjær ble hyllet for hvordan han håndterte situasjonen da Christian Eriksen falt om under EM-kampen mot Finland.

Chelsea fikk prisen som årets klubb.