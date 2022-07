Tabelljumboen sjokkerte serieleder Lillestrøm – raknet i sluttminuttene

(Kristiansund – Lillestrøm 1–3) Et omdiskutert straffespark sendte Kristiansund i ledelsen, men Akor Adams (22) snudde kampen for Lillestrøm på tampen.

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Serielederen var naturlig nok favoritter før bortemøtet med tabelljumbo Kristiansund, men måtte vente lenge før de kunne juble på Nordmøre.

Først da Akor Adams utlignet med 20 minutter igjen, begynte ting å gå på skinner for Geir Bakkes mannskap.

Samme mann sendte Lillestrøm i ledelsen fem minutter før slutt, før han serverte Hólmbert Aron Fridjónsson et par minutter senere.

Islendingen fastsatte resultatet til 3–1, og sørget for at Lillestrøm vant for første gang i Kristiansund i det som var Kanarifuglenes femte forsøk.

– For en kamp fra guttene. Dette var en lagseier. I dag viste vi mental styrke, sier Adams til Discovery+.

– Det var gode prestasjoner i de situasjonene han var i. Det er ikke noe annet å si enn at han i dag valgte riktig, sier Lillestrøm-trener Bakke til VG om Adams prestasjoner søndag kveld.

BLE HELTEN: Akor Adams leverte tre målpoeng på 16 minutter og sikret seieren for Lillestrøm.

– Vi følte at vi hadde god kontroll. Så fikk de ett mål, og jeg vet ikke hva som skjedde. Det ble for enkelt. Det er tungt akkurat nå, sier Kristiansund-spiss Bendik Bye til Discovery+

Christian Michelsens mannskap sto med ett poeng på ni kamper før søndagens møte, men på Kristiansund Stadion skulle de gjøre livet tøft for gjestene fra Romerike.

Allerede etter 13 sekunder fikk Christoffer Aasbak kampens første mulighet da han dundret til fra 16 meter.

Forsøket gikk noen meter til side for mål, og ikke mange minutter senere ble samme mann stoppet av Lillestrøm-keeper Mads Hedenstad Christiansen.

Hjemmelaget fortsatte å angripe på en fryktløs måte og etter et drøyt kvarter fikk de straffespark. Liridon Kalludra fintet seg inn i Lillestrøm-feltet, før han gikk i bakken i duell med Espen Garnås og Igoh Ogbu.

– Soleklar straffe. Jeg trenger ikke å se den engang. Han tar med bakfra, sa Kalludra til Discovery+ i pausen.

Garnås var ikke av samme oppfatning:

– Der og da mente jeg at han sparket i gresset, og det ser litt sånn ut. Det er dommeren som tar den avgjørelsen, så det er ikke så mye å gjøre med det, sa Garnås til Discovery+ i pausen.

– Jeg snakket med dommeren. Han sa den var klokkeklar, så da er den vel det, sa Bakke til Discovery+.

Straffesparket ble sikkert satt i mål av Bendik Bye.

forrige



fullskjerm neste STRAFFESITUASJONEN: Kalludra like etter at han gikk i bakken i Lillestrøm-feltet. 1 av 3 Foto: Marius Simensen / NTB

Det var lite som tydet på at det var topp mot bunn i Kristiansund, men så våknet Adams etter halvspilt andreomgang.

Først headet han et innlegg fra Tom Pettersson inn i det lengste hjørnet, før han noen minutter senere var millimetere fra sin andre scoring da et langskudd gikk på innsiden av stolpen og ut.

Nigerianeren skulle imidlertid få sin andre scoring, da han ble perfekt spilt gjennom av Kaan Kairinen. Alene med Kristiansund-keeper Serigne Mor Mbaye var han sikker og bredsidet inn 2–1.

– Jeg tror det er noe med gruppen, og det er mental styrke. Jeg hadde alltid troen, sier Adams.

– Det var gode baller fra Tom og Kaan. Det var bare for meg å avslutte, forteller tomålsscoreren om målene.

Da Adams også viste seg som en strålende servitør før Fridjónssons scoring fjernet han all tvil om hvor poengene skulle ende.

– Det er deilig selvfølgelig. Jeg synes det er en god atmosfære i den gjengen vår. Vi er ikke redde for noe, sier Bakke.

KUNNE JUBLE TIL SLUTT: Lillestrøm-trener Geir Bakke kort tid etter kampslutt.

At Lillestrøm kom tilbake på seierssporet var Bakke veldig fornøyd med etter at man ble påført sesongens første tap i 0–3-smellen mot Strømsgodset i forrige serierunde.

– Innmari godt å slå tilbake med seier – på bortebane også. Nå har vi hatt to bortekamper i serien på rad. At vi klarer å sitte igjen med tre poeng på de to kampene lever vi veldig godt med. Det er alltid viktig å slå tilbake etter et tap, sier Lillestrøm-treneren.

Samtidig spilte tabelltoer Molde uavgjort mot HamKam noe som gjør at Lillestrøm har skaffet seg en luke på fire poeng på toppen av eliteserietabellen. Molde har riktignok én kamp mindre spilt enn serielederne.

Kristiansund blir på sin side liggende desidert sist på tabellen, med ett poeng på ti kamper.

– Akkurat nå føles det veldig brutalt. Vi føler at vi gjør deler av kamper veldig bra og så klarer vi ikke å sy det sammen til gode prestasjoner totalt, sier Bye.

– Vi har troen på at vi skal snu dette sammen uansett. Vi må bare få den første nå, så skal vi kjempe med nebb og klør for å berge plassen til slutt.

Publisert Publisert: 3. juli 2022 19:54 Oppdatert: 3. juli 2022 22:24