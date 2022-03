«Moi» om innbruddsbølgen i Premier League: – Skremmende

ULLEVAAL STADION (VG) En ransbølge har feid gjennom Premier League-stjernenes hjem. Mohamed Elyounoussi (27) mener det er en bekymrende trend.

PL-PROFF: Mohamed Elyounoussi har vist god form for Southampton denne sesongen.

Premier League-stjernene lever privilegerte, men samtidig utsatte liv. Skjermet, men likevel eksponert.

Den siste tiden har en rekke fotballspillere på balløya blitt utsatt for innbrudd i egne hjem. Paul Pogba, João Cancelo, Fabinho og Victor Lindelöf er bare noen av spillerne som har opplevd marerittet.

Southampton-spiller Mohamed Elyounoussi har selv unngått innbrudd, men forteller at én av hans lagkamerater fikk uvedkommende på besøk.

– Han bor ikke så langt unna meg, forteller den norske landslagsspilleren på en pressekonferanse.

Han fortalte ikke hvilken spiller det gjaldt, men i 2020 omtalte flere medier innbruddet hos Southampton-spiss Danny Ings. Han ble rundstjålet for 25 millioner kroner av bevæpnede kriminelle.

– Det er skremmende, sier «Moi» om trenden på spørsmål fra NRK.

Ofte skjer innbruddene mens spillerne er ute av husene, som regel i forbindelse med kamp.

– Vi vet fra før at vi er utsatte. Folk kan vite hvor vi er til enhver tid. Klubben er flinke til å beskytte oss, og har folk som går rundt og sjekker husene ofte – selv når vi ikke er til stede, forteller Elyounoussi.

– Det er ikke noe hyggelig, spesielt når man har familie og barn som kan bli involvert, fortsetter han.

Ifølge en talsperson for et sikkerhetsselskap har flere spillere leid inn spesialtrente vakthunder for å vokte hjemmene. Det skriver Daily Mail. I noen tilfeller brukes spesialsoldater for å holde spillerne og deres familier trygge.

– Vi kommer til å ha et møte med spillerne i løpet av de kommende dagene. Er det noe vi som klubb kan gjøre, så vil vi selvsagt gjøre det. Dette er et problem som må løses, fortalte Manchester United-manager Ralf Rangnick etter at Lindelöfs hus hadde hatt innbrudd.

Svenskens kone, Maja, var alene hjemme med barna da tyvene tok seg inn i huset.

Forrige uke ble Pogba ranet, og tyvene tok blant annet med seg gullmedaljen hans fra VM.

Manchester Citys stjerneback Cancelo var hjemme da innbruddet skjedde. Han forsøkte å kjempe imot, men endte opp med å bli overfalt av den kriminelle banden.

