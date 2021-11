Nederlandske medier: Norges skjebnekamp mot Nederland vil gå for tomme tribuner

Ifølge nederlandske medier kommer den potensielt avgjørende kvalifiseringskampen mellom Nederland og Norge til å gå for tomme tribuner.

FOLKETOMT: Ifølge nederlandske medier vil det bli glissent når Nederland og Norge møtes tirsdag kveld. Da lagene møttes på Ullevaal stadion tidligere i år, var det 7000 tilskuere på tribunen.

Flere nederlandske medier, som NOS og De Telegraaf, skriver at regjeringen torsdag kveld har sittet i lange møter for å diskutere nye coronatiltak etter flere uker med smitteøkning.

Ifølge mediene vil regjeringen innføre begrensninger for større arrangementer, som kan få konsekvenser for idretten.

NOS skriver at større idrettsarrangementer fortsatt kan gjennomføres, men uten publikum. I så fall vil den potensielt helt avgjørende VM-kvalifiseringskampen mellom Nederland og Norge tirsdag kveld bli spilt for tomme tribuner.

Fredag kveld klokken 19.00 kommer det endelige svaret på en pressekonferanse med Nederlands statsminister Mark Rutte.

Oppgjøret ligger an til å bli en ren gruppefinale – forbeholdt at Norge gjør jobben mot Latvia lørdag kveld. Med to kamper igjen i gruppe G troner Nederland øverst med 19 poeng, med Norge hakk i hæl med 17.

I videoen under får du full oversikt over Norges vei til VM:

Oppfordret fansen

Før den siste gruppespillkampen i Rotterdam skal Nederland møte Montenegro på bortebane. Dersom Nederland vinner der – i en kamp der de er favoritter – vil bare norsk seier være godt nok til å sikre gruppeseier og Norges første mesterskapsdeltagelse siden EM for 21 år siden.

Kampen mot Nederland spilles i Rotterdam, på Feyenoords stadion De Kuip, som vanligvis er full av liv og røre. Stadionet huser i overkant av 50 000 tilskuere og det lå an til å bli utsolgt. Nederlands landslagstrener Louis van Gaal har tidligere uttalt at han forventet høylytt støtte fra «Oranje»-fansen.

– Vi skal ikke ta lett på den første kampen mot Montenegro. Men til den siste kampen vil vi spille her, foran et fullsatt stadion og atmosfæren vil være like fantastisk som i kveld, sa treneren etter deres 6–0-seier over Gibraltar.

På en pressekonferanse før de kommende kampene, oppfordret også stopperkjempen Virgil van Dijk Nederland-fansen til å gi lyd fra seg.

– Forhåpentlig tar vi tre poeng (mot Montenegro lørdag), og jeg unngår gult kort. Så kan vi se fram mot kampen mot Norge. Det er et tap for dem at (Erling Braut) Haaland ikke er med. Jeg oppfordrer våre fans til å la seg høre, slik at Norge forstår at de ikke har noe å hente mot oss.

Nå kan det altså se ut som det blir ganske så stille på De Kuip.

TRØKK: Slik ser det «vanligvis» ut på De Kuip. Dette bildet er fra en kamp i 2019, før pandemien brøt ut.

Høye smittetall

Etter flere uker med smitteøkning, registrerte Nederland torsdag det høyeste antall smittetilfeller på én dag siden starten av pandemien. Helsemyndighetene frykter at kapasiteten på sykehusene vil bli sprengt innen kort tid.

Landets rådgivende ekspertgruppe i pandemien Outbreak Management Team (OMT) anbefalte torsdag regjeringen om å innføre en to ukers mild nedstenging.

Kilder tett på beslutningsprosessen forteller til NOS at regjeringen vil innføre en tre ukers nedstenging, med flere målrettede tiltak mot serveringsbransjen, kulturbransjen og større arrangementer.

Da Norge og Nederland møttes på Ullevaal stadion tidligere i år, var det 7000 tilskuere på tribunen. Den kampen endte 1–1, etter scoringer fra Erling Braut Haaland og Davy Klaassen.