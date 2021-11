Solbakken overrasket over Nederland-nyhet: – Ble tatt på senga

ULLEVAAL STADION (VG) Ståle Solbakken (53) beskriver det som «utrolig» etter å ha hørt at tirsdagens potensielle skjebnekamp mot Nederland kan bli spilt for tomme tribuner.

FORBEREDELSENE UNNAGJORT: Ståle Solbakken, Stefan Strandberg og resten av landslaget trente den siste økten før lørdagens Latvia-kamp i Lillestrøm.

Ifølge nederlandske medier skal matchen mot Norge i Rotterdam tirsdag kveld avvikles uten publikum.

– Jeg har ikke hørt om det. Så jeg ble tatt litt på senga av det spørsmålet. Det virker litt utrolig for meg. Hvis det skjer, får vi ta det til etterretning, men det er lenge dit. Nå er det kampen mot Latvia som er viktig for oss, ikke det som skal skje på tirsdag, sier Solbakken under en pressekonferanse på Ullevaal stadion.

Han fikk først vite om det i et intervju med rettighetshaver TV 2.

Stor usikkerhet

Alexander Sørloth (25) tar foreløpig beskjeden med fatning.

– Jeg forholder meg rolig til det. Det er ikke tatt en endelig avgjørelse på det, så vi får bare se hva som skjer, sier Sørloth.

– Hvordan merker dere spillere forskjellen på å spille med og uten publikum?

– De siste 15–20 minuttene kjenner jeg mest på det. Da vi spilte uten fans, kjente jeg at jeg begynte å bli sliten på slutten. Da får du adrenalinet fra publikum. Det er en stor forskjell.

– Håper du at kampen skal gå for tomme tribuner?

– Nei, jeg håper alltid at det er publikum på tribunene, sier Norges nummer 9.

Statsminister Mark Rutte har varslet en pressekonferanse klokken 19.00 om nye smitteverntiltak i landet. Det nederlandske fotballforbundet reagerer sterkt på opplysningene.

«Det er med stor forferdelse vi hører om de mulige nye coronatiltakene», har forbundet kunngjort i en pressemelding.

«Det er mer enn frustrerende å se at regjeringen tilsynelatende ikke ser på smittekildene. Det kan ikke føres tilbake til fotballstadioner og det har blitt klargjort flere ganger. Likevel er det publikum som må betale prisen. Dette ligner politisk fattigdom.» hevder det nederlandske fotballforbundet.

OFFENSIV GJENG: Martin Ødegaard ledet an på den siste treningen før Latvia-matchen.

Lørdagens kamp mot Latvia sparkes i gang klokken 18.00. Med seier venter en ren gruppefinale om VM-plass borte mot Nederland klokken 20.45 tirsdag kveld.

Latvia er nummer fem av seks lag i gruppe G. Lørdagens gjester på Ullevaal stadion har vunnet én kamp, spilt to uavgjort og tapt fem matcher. 4. september vant Norge 2–0 borte mot Dainis Kazakevičs’ menn etter scoringer av Erling Braut Haaland (21) og Mohamed Elyounoussi (27).

Haaland er ute med skade denne gangen. Superspissen mister også Nederland-matchen.

– Vi skal være offensive i hodet. Vi skal ut og angripe. Vi skal ikke vente på noe som helst. Alle er innforstått med at kun seier er godt nok, sier Sørloth om Latvia-kampen.

– Jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal tro at vi kan slå hvem som helst i en enkeltkamp, sier Solbakken.

Norge ligger to poeng bak Nederland med to runder igjen å spille av VM-kvalifiseringen. Hvilke muligheter Norge har for å komme seg til det omdiskuterte mesterskapet i Qatar, kan du se her: