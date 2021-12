Gruppeseieren røk for ubeseirede Bodø/Glimt: – Mangler det lille ekstra

(Zorya Luhansk – Bodø/Glimt 1–1, CSKA Sofia – AS Roma 2–3) Et Zorya-selvmål i andre omgang sørget for at Bodø/Glimt gikk ubeseiret gjennom sitt aller første Europa-gruppespill, men gruppeseieren raknet i siste runde.

Bodø/Glimt ender som nummer to i gruppe C, poenget bak José Mourinhos Roma, etter gultrøyenes 1–1-kamp i Ukraina og Romas 3–2-seier borte mot CSKA Sofia. Bulgarerne gjorde det spennende med to scoringer på tampen, men Mourinhos menn holdt unna og ender dermed foran Glimt på tabellen.

– Jeg synes vi kommer bra ut og tar tak i kampen, og så scorer de et fantastisk frispark litt ut av ingenting. Så får vi et litt heldig mål i andre omgang og jager for et mål mot slutten, men det lykkes vi ikke med. En helt OK kamp vil jeg si, sier Patrick Berg i et intervju med NENT.

– Ikke noe mer enn OK minus i dag, mener Ulrik Saltnes.

– Det mangler det lille ekstra, sier han.

Torsdagens resultater gjør at Glimt må ut i omspill om en plass i åttedelsfinalene, mens Roma går dit direkte som gruppevinner.

Mandag 13. desember får nordlendingene vite hvem de møter i playoff. De kampene spilles i februar. Der vil gruppetoere fra Conference League møte lagene som endte på 3. plass i sine respektive Europa League-grupper.

Det kan bety tøff motstand for Glimt. Allerede nå kan vi slå fast at Sparta Praha, PSV Eindhoven, Leicester City og Fenerbahce kommer inn i playoff.

– Litt enkle feil

Det har uansett vært en uhyre god Europa-debut for Bodø/Glimt.

– Gratulerer Glimt med et eventyr av en høstsesong i Europa. Dere har gjort oss alle stolte, skriver NENT-reporter Jan Åge Fjørtoft på Twitter.

– Gitt alle oss som har fulgt dere festkvelder, og rystet storheter. Fantastisk jobb, Glimt, skriver fotballekspert Lars Tjærnås, som egentlig skulle kommentere kampen mot Zorya, men som måtte stå over på grunn av coronasmitte.

Bodø/Glimt var allerede før den siste kampen mot Zorya klare for utslagsrundene, og kunne med seier – eller poengtap for Roma – blitt gruppevinnere, som i teorien kunne gitt Glimt en mer gunstig trekning.

– Totalen er vi veldig fornøyde med, sier Kjetil Knutsen til NENT. Glimts suksesstrener la til at han var skuffet over at de ikke presterte godt nok til å vinne kampen.

Zorya gjorde det nemlig tøft for nordlendingene torsdag kveld.

– Vi gjør litt enkle feil her og der, og da blir det vanskelig, sier Erik Botheim til NENT. Glimt-toppscoreren fikk lite å jobbe med på det ukrainske gresset.

BELØNNET: Noen Glimt-supportere tok turen til Ukraina for å støtte laget i siste Conference League-kamp. Her får de belønning i form av Hugo Vetlesens drakt.

Ukrainsk prosjektil

Kjetil Knutsen viste klart og tydelig at han ville prioritere gruppeseieren, for han sendte ut sin beste startellever, vel vitende om at gullkampen i Eliteserien skal avgjøres om bare fire dager.

Men nordlendingene slet med å finne rytmen på det ukrainske gresset, til tross for at de var det førende laget. Så fikk de en rett i fleisen.

Yehor Nazaryna skrittet nemlig opp da Zorya fikk frispark drøye 25 meter fra mål. Med strak vrist måkte han ballen opp i krysset, i keeperhjørnet til Nikita Haikin.

Det noe ufortjente ledermålet var utvilsomt av det vakre slaget.

SUSER: Det var lite Nikita Haikin kunne gjøre med suseren som ga Zorya ledelsen.

På gulljakt

Knappe 20 minutter gjensto av kampen da Glimt – omsider – fikk noe å juble for. Hugo Vetlesen ble byttet inn i jakten på utligning i andre omgang og så etter Erik Botheim, men i veien sto Vitalij Vernydub.

Stopperkjempen hadde frem til da vært bunnsolid, men i stedet for å banke ballen unna farlig område endte han opp med å sleive ballen inn bak egen keeper.

Selvmålet ga Bodø/Glimt en vitamininnsprøytning og de jaktet scoringen som ville gitt tre poeng i Ukraina og 1. plass i gruppen, men det endte 1–1. Nå vender Knutsen & co. blikket mot den aller siste serierunden i Eliteserien.

Førstkommende søndag skal gullet deles ut.

Bodø/Glimt forsvarer seriegullet hvis de kan unngå tap mot Mjøndalen søndag kveld, eller hvis Molde – som er tre poeng bak – avgir poeng mot Haugesund.