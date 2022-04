Fotballstjernen Zintsjenko om krigen: – Jeg hater dem mer og mer

Manchester City- og Ukraina-profilen Oleksandr Zintsjenko sliter med å konsentrere seg om fotball. 25-åringen ber alle snakke mer om krigen i hjemlandet.

FORTVILER: Olekansdr Zintsjenko kaller det som skjer hjemme i Ukraina for et mareritt.

– Det har pågått i mer enn syv uker nå, og det kan virke som noen folk starter å glemme og tilpasse seg brutaliteten i landet mitt. Nei, nei, nei. Folk lider, dør og kropper ligger gjemt, så hvordan kan noen slappe av?

Det sier Zintsjenko i et intervju med The Guardian i forkant av lørdagens FA Cup-semifinale mot Liverpool (kl. 16.30 på V4).

Russlands krig mot Ukraina har snart pågått i to måneder. Zintsjenko innrømmer at all hans tid går med på å følge med på krigen, noe som går utover fokuset på fotballen.

Han sier flere ganger i intervjuet at han hater russerne som angriper landet. Underveis må han også ta en pause.

– Vi må snakke enda mer. Jeg hater folkene som invaderte landet vårt mer og mer for hver dag. Jeg kommer ikke til å slutte prate om det, fordi hele verden må vite sannheten, sier Zintsjenko.

Han kommer fra Radomyshl, og de fleste av vennene og familien hans er fortsatt i byen som har sluppet unna de verste angrepene til nå. Men Zintsjenko forteller med skrekk og gru om bildene og historiene han har fått med seg.

– Det er et mareritt. Det er et sjokk for hele verden. De dreper våre sivile, våre barn. De voldtar kvinner og jenter. De dreper hundene våre og spiser dem til og med. Jeg kan ikke beskrive hva jeg føler om dem, sier 25-åringen.

Manchester City-spilleren er frustrert over at ikke flere i Russland reagerer og står opp mot president Vladimir Putin. Han mener man støtter krigen om man forblir stille.

I Russland er forbudt å bruke ordet «krig» om situasjonen i Ukraina og spre «falske nyheter». Mediene er styrt av staten.

Krigen i Ukraina skal kalles en «spesialoperasjon». Det russiske parlamentet har vedtatt en lov som kan gi 3 til 15 års fengsel for å spre det de kaller «falske nyheter» om den russiske invasjonen.

Zintsjenko spilte selv to år i russiske Ufa tidlig i karrieren.

Oleksandr Zintsjenko var kaptein for Manchester City mot Peterborough United. Her med dommerne og Peterborough-kaptein Frankie Kent.

1. mars, få dager etter at krigen i Ukraina startet, fikk Zintsjenko være kaptein mot Peterborough. Det sier han var emosjonelt, og han takker manager Pep Guardiola for dette.

Et par dager i forveien, da krigen akkurat hadde startet, var Zintsjenko i tårer da han satt på benken mot Everton.