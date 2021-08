Abid Raja hyller Skarsteins kamp: – Hun er et forbilde for oss alle

TOKYO (VG) Birgit Skarstein (32) har håvet inn priser av alle slag de siste årene. Hun ønsker å bruke Paralympics-gullet til å gjøre det bedre for andre.

FORBILDE: Birgit Skarstein ror natt til søndag for gull i Paralympics i Tokyo.

– Hun er blitt større enn idrettshelten, sier Marianne Holth Dybwad i Sunnaasstiftelsen, der Paralympics-roeren er styremedlem.

Abid Raja utrykker det slik før Skarstein skal ut i finale natt til søndag kl. 03.50 norsk tid:

– Jeg vil som likestillingsminister særlig framheve hennes innsats for likestilling og for å skape økt forståelse for at personer med funksjonsnedsettelse har rett til deltakelse og likestilling, sier ministeren.

– Når man ser på summen av alt hun har utrettet, er det bare bøye seg i støvet - hun er helt utrolig. Så har hun i tillegg en utrolig smittende positivitet, jeg får alltid energi av å møte og snakke med henne. Hun er blid, fremoverlent og optimistisk - en person det er lett å bli glad i. Hun er et forbilde for oss alle, og jeg skulle gjerne ha vært i Japan for å oppleve henne i aksjon.

– Hvis jeg kan bruke dette gullet til å gjøre det bedre for andre, så er det veldig hyggelig, sier Birgit Skarstein selv etter nattens triumf i Paralympics.

Skarstein har de siste årene har hatt abonnement på prestisjefylte priser:

I sommer fikk hun den prestisjefylte Peer Gynt-prisen, som stortingspolitikerne stemmer fram. Prisen tildeles folk som har «markert seg på en positiv måte på det samfunnsnyttige plan, og som har gjort Norge kjent i utlandet».

Bare noen uker tidligere hadde hun blitt tildelt Norges Handikapforbunds hederspris for sin innsats for funksjonshemmedes likestilling.

Sist vinter ble hun tildelt Fredrikkeprisen - som er Norske Kvinners Sanitetsforenings hederspris og høyeste utmerkelse.

I 2019 ble hun tildelt Egebergs ærespris for fremme av allsidig idrett.

Skarstein fikk Idrettspolitisk forums pris for 2020.

I 2019 ble hun tildelt Menneskeverds Livsvernpris for sitt arbeid med å styrke posisjonen til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Både i 2018 og 2019 stakk Skarstein av med priser på Idrettsgallaen.

Noen vil nok mener at kåringen som «Årets trønder» er størst av alt.

I LANDSBYEN: Birgit Skarstein fotografert i Tokyos deltakerlandsbyen denne uken.

– Jeg tar det som et tegn på at det har noe for seg det jeg driver med, og at det forhåpentligvis betyr noe for flere, sier hun til VG på ro-stadion i Tokyo.

– De fleste prisene er vel for bidrag i samfunnet. Aller helst skulle jeg jo sett at jeg ikke trengte å drive med integrering og mangfold, at det bare hadde vært en selvfølge, men så er det jo ikke det da - og det merker jo jeg også godt når jeg er så synlig som jeg er i perioder. Så da får vi prøve å fikse det.

– I perioder er det ikke bare enkelt å stå så fysisk og synlig i det, så jeg setter veldig pris på at andre sier det de mener. Det gjør en forskjell da. Jeg ser de prisene mer som en bekreftelse og oppmuntring på at vi er flere som mener at er raust og inkluderende fellesskap er viktig og riktig, sier Birgit Skarstein.

Marianne Holth Dybwad i Sunnaasstiftelsen sier at idrettshelten er til inspirasjon for mange:

– Birgit Skarstein er en unik idrettsutøver, men hun er så mye mer. Hun er et forbilde for inkludering og mangfold. Et forbilde for alle dem som må finne en ny normal etter at livet har blitt snudd på hodet. Ikke alle vil eller kan bli toppidrettsutøvere, men alle søker å leve gode liv, sier Dybwad.

– Hun viser så tydelig at personer med funksjonsnedsettelser er så mye mer enn sin funksjonsnedsettelse. Så mye mer enn beina eller øynene som ikke fungerer helt slik som de skal. Birgit viser sitt engasjement på så mange måter i samfunnslivet – hun lever ut grunnprinsippet i norsk idrett: bygge bredde og motivere til topps.

– Hun har et fundament med å levere absolutt topp prestasjoner. Og så er hun opptatt av inkludering og likeverd, og med sin utstråling og væremåte er det ingen som er bedre til å gjøre det, mener den norske Paralympics-sjefen Cato Zahl Pedersen, som selv var en foregangsmann og blant annet fikk Peer Gynt-prisen.

– Som profesjonell idrettsidrettsutøver, samfunnsprofil og sosial entreprenør er hun et av de fremste forbildene og rollemodellene både for ungdom, idrettsutøvere og alle andre, mener Grete Herlofson i Norske Kvinners Sanitetsforening.

– Det har vært et uttalt mål for henne å bidra til å gjøre det enda lettere å være annerledes, både fysisk og sosialt, og skape et inkluderende samfunn der alle kan bidra på sine premisser. Og det har hun definitivt bidratt til.

Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund fastslår at Skarstein har valgt å bruke sin posisjon og sin påvirkningsmulighet til å jobbe for et mer likestilt samfunn.

– Dette har vært et tydelig valg som hun har tatt. Dette er krevede - men har en stor betydning for å endre holdninger i samfunnet.

Som så mange andre trekker hun også frem Birgit Skarsteins opptreden i «Skal vi danse»:

– Hun har brukt sine erfaringer i livet, idretten og dansen til å kreve funksjonshemmedes likeverdige plass i samfunnet.