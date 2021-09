Messi og PSG får kritikk: – Spøkelsesaktig

Det satt slettes ikke for PSGs supertrioen Lionel Messi, Neymar og Kylian M’bappé i Champions League-åpningen. Franske medier er ikke imponert over deres første kamp sammen.

INGEN SCORING: Champions League-debuten for PSG ble ingen stor suksess for Lionel Messi.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

– Spøkelsesaktig, er hovedoppslaget til L’Equipe torsdag etter 1–1 mot Club Brugge i Belgia.

– Neymar og Messi var lite skarpe på den siste tredjedelen og var ikke tilstrekkelig involvert, er dommen til sportsavisen som gir Messi 5 og Neymar 4 på spillerbørsen.

– Ingen av de tre scoret og de fant hver andre sjelden. «MNM» er fortsatt et stort prosjekt, skriver Le Parisien.

Lionel Messi spilte M’bappé frem til en stor sjanse før pause og traff rett etterpå tverrliggeren. Men det var Ander Herrera – på pasning fra M’bappé – som scoret for PSG. Hans Vanaken utlignet for hjemmelaget.

Les også Haaland matchvinner i tredje kamp på rad: – Jobben min er å score mål

Dermed vendte «den magiske trioen» nesen hjem mot Paris uten scoringer.

– Med Lionel Messi, Neymar og Kylian Mbappé har PSG de tre beste spissene i verden. Tre spillere som får folkemengdene til å drømme og forsvaret til å skjelve. Bortsett fra at keeperen til Brugge ikke skalv så mye onsdag kveld, skriver Le Figaro med en viss ironi.

For Lionel Messi var dette den første hele kampen for PSG etter han debuterte med å komme inn 24 minutter for Neymar mot Reims i slutten av august.

Det var ellevilt da argentineren ble presentert som PSG-spiller 15. august.

– Jeg er fornøyd med spissenes defensive arbeid, sier PSG-trener Mauricio Pochettino.

– De trenger spilletid for å bli kjent og forstå hverandre. De må spille sammen for å lykkes. Det var ikke tilfelle her, sier argentineren som har fått jobben med å få 34 år gamle Messi til å passe inn i sin nye klubb etter 17 år i Barcelona.

Mauricio Pochettino ber om tålmodighet.

Les også Kaptein-kanon reddet Liverpool

– Vi var ikke solide nok for en Champions League-kamp. Vi er hverken fornøyd med resultatet eller prestasjonen. Vi har en fantastisk spillergruppe, men vi må finne en struktur både offensivt og defensivt. Vi trenger tid.

Kylian M’bappé fikk seg en smell og måtte gå av banen i begynnelsen av 2. omgang. Det er usikkert hvor alvorlig skaden er, men den setter neppe PSG-spissen ut for lang tid.

I den franske serien har PSG gjort kort prosess med alle motstandere de fem første kampene etter å ha tapt superfinalen mot Lille i starten av sesongen. Nå venter Lyon, Metz og Montpellier før Pep Guardiola og Manchester City kommer til Parc des Princes i den neste Champions League-kampen 28. september.