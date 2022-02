City utnyttet forsvarsrot – sikret viktige poeng mot Everton

(Everton – Manchester City 0–1) For andre kamp på rad så det ut til at Manchester City skulle gå glipp av viktige poeng. Så rotet Everton-forsvaret det til for seg selv og VAR ble samtaletema nok en gang.

TRE POENG: Phil Foden satte ballen i nettet bak Jordan Pickford og sikret Manchester City tre poeng.

På innlegg fra Bernardo Silva gikk ballen først i en Everton-forsvarer, den skiftet retning og gikk motmidtstopper Michael Keane like foran keeper. Keane var i ubalanse og klarte ikke å stokke bena for å klarere.

Ballen gikk dermed videre til Phil Foden som hadde en enkel oppgave med å sette den i nettet bak Jordan Pickford.

Det skjedde etter at Pickford bare minutter tidligere hadde leverte en dobbeltredning til terningkast seks og så ut til å bli lørdagens helt på Goodison Park.

Men til slutt ble det for mye for Pickford og Fodens mål ble kampens eneste.

– Jeg må innrømme at det var viktig. Den andre omgangen var veldig mye bedre. Vi angrep bedre. Goodison Park er alltid vanskelig for oss, men det var en god seier, sa City-manager Pep Guardiola til Sky Sports.

FEIRING: Etter å ha tapt tre bort hjemme mot Tottenham forrige serierunde, kunne City feire tre poeng borte mot Everton.

Samtidig følte nok en rekke Everton-spillere seg snytt for straffe. For inne i Citys 16-meter spratt ballen opp i armen på Rodri, like etter 1–0-målet.

– Han tar med seg ballen med armen, jeg blir aldri klok på den handsregelen, men det er straffespark i mine øyne, sa tidligere Leeds-spiller Eirik Bakke i TV 2s studio.

Dommeren blåste ikke for straffe, avgjørelsen ble stående også etter at VAR hadde sett på det.

– De har to minutter til å se på det og tenke på at de ikke har gitt straffe når den treffer ham på armen, i en unaturlig stilling. Jeg har en tre år gammel datter hjemme som kan fortelle deg det var straffe, sa en forbannet Everton-manager Frank Lampard til Sky Sports og fortsatte:

– Selv om VAR sier at den er uklar, så ta en titt. Det er i beste fall inkompetanse, hvis ikke må noen forklare hva det er.

ER DETTE HANDS? Manchester Citys Rodri tok med seg ballen slik – men slapp unna hands (og straffe).

Dermed sikret Manchester City tre viktige poeng i kampen om ligatittelen.

Kun tre poeng skilte serieleder City og serietoer Liverpool før de lyseblås kamp mot Everton på Goodison Park lørdag, etter at City rotet bort tre poeng hjemme mot Tottenham i den forrige serierunden.

Etter lørdagens kamp skiller det nå seks poeng mellom de to, men Liverpool har én kamp til gode.

– Det er elleve kamper igjen av Premier League, vi har snakket om det med laget, og vi må vinne alle kampene, sa Guardiola om tittelkampen.

De to duellantene møtes til det som kan bli et svært viktig oppgjør 10. april på Citys hjemmebane Ethiad.

Samtidig ble det sterke scener før kampen. Med den pågående russiske invasjonen av Ukraina som bakteppe, var det mye følelser på både banen og tribunen.

Allerede da lagene varmet opp før kveldens Premier League-møte, ble det kraftig kost for noen hver. Ute på banen omfavnet Oleksandr Zintsjenko og Vitalij Mykolenko hverandre. De to ukrainerne på henholdsvis Manchester City og Everton ga hverandre en god klem til applaus fra publikum.

MARKERING: Manchester City-spillerne markerte mot invasjonen av Ukraina før kampen. Her Citys Oleksandr Zintsjenko.

Da det nærmet seg avspark markerte City-spillerne sin motstand mot den pågående krigen med hvite T-skjorter prydet med det ukrainske flagget og budskapet «No war».

Publikum viste sin støtte med ukrainske flagg og TV-bildene fanget opp flere på tribunen som var tydelig preget.

– Tusen takk til alle menneskene på Goodison Park. Det var veldig emosjonelt. Det er ikke en hyggelig tid for Zinchenko og det ukrainske folket akkurat nå, sa Guardiola om markeringen.

På banen med sine med T-skjorter ble Citys startellever presentert, og da ble det for mye for Zinchenko på sidelinjen. Ukraineren tok til tårene mens han klappet for lagkameratene ute på banen.

