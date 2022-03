Kollen-helten hylles: – Ekstremt stolt

HOLMENKOLLEN (VG) To dager etter at han holdt tale i farens begravelse, vant Martin Løwstrøm Nyenget (29) sitt første verdenscuprenn på femmila. Det ble et spesielt øyeblikk for treneren.

FEMMILSKONGE: Martin Løwstrøm Nyenget vant femmila i Holmenkollen. Etterpå fikk han møte kongefamilien: Dronning Sonja, kong Harald og kronprins Haakon.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Det er et stort øyeblikk. Det er alltid spesielt når noen gjør det for første gang, og det var en veldig spesiell opptakt. Jeg var ekstremt stolt, sier allround Eirik Myhr Nossum til VG.

Han har vært gjennom coronasmitte nylig og var syk også søndag. Dermed fulgte han løpet på TV, og det ble en stor dag i sofaen.

– Jeg er ekstremt glad på hans vegne. Noen ganger unner du noen litt ekstra, og i dag var en av de dagene. Det betyr nok mye for ham, men også resten av laget, sier Nossum.

Martin Løwstrøm Nyenget mistet faren brått for drøyt to uker siden, og begravelsen fant sted fredag. To dager senere kom hans definitive gjennombrudd med den første seieren i verdenscupen. Attpåtil i det mest prestisjefylte rennet – på femmila i Holmenkollen i strålende vær.

– Det betyr enormt mye. Jeg jobber hver dag for å få til dette, så å endelig få det til – og her i Holmenkollen – er veldig stort, sier Nyenget til VG.

29-åringen, som ikke fikk OL-plass, pekte opp mot himmelen for å hedre sin far da seieren gikk i boks.

– Det er vanvittig moro. Han har egentlig hatt en veldig bra sesong med sin første pallplass i skøyting og første seier i dag, sier Nossum og fortsetter:

– Det er mange som har ventet mange år på dette. Han har vært i vannskorpen lenge, og vært litt gjennom en berg-og-dal-bane. De siste to årene har han etablert seg og blitt mer stabil.

Nyenget hadde en spesiell oppladning til sesongen med coronasmitte under samling i Italia. Han fikk 19 dager i isolasjon på et hotellrom i høst.

Tredjemann søndag, Didrik Tønseth, beskriver Nyenget som en komplett skiløper. Nå håper trener Nossum at seieren gir en «ketchupeffekt».

– Du må lære deg å vinne, og når du først har gjort det kan du kanskje slippe skuldrene litt ned. Det er litt mentalt det der, sier Nossum.

Han var også meget glad på Sjur Røthes vegne. Annenmann har hatt en tynn sesong i klassisk og var egentlig ikke tatt ut – før det kom sykdom i troppen.

– Det var nesten like utrolig at han er oppe der, slik han har gått klassisk i år. I utgangspunktet hadde det vært helt feil å ta ham ut til dette rennet, sier Nossum.

– Det var helt riktig å ikke ta meg ut. Men det var veldig kult å få til et godt skirenn her. Jeg har jobbet mye med klassisk på Sjusjøen i det siste, sier veteranen Røthe.

STERK DEBUT: Håvard Moseby spurtslo Dario Cologna og ble nummer 8 i sin første Kollen-femmil.

22 år gamle Håvard Moseby ble nummer åtte i hans første Kollen-femmil.

– Håvard har hatt en veldig god sesong. Han var uheldig med sykdom underveis, men hadde en veldig god start og får nå en veldig god slutt. Han er en av de vi forventer litt av, sier Nossum.