Lise Klaveness valgt som ny president i Norges Fotballforbund

ULLEVAAL STADION (VG) Lise Klaveness (40) blir tidenes første kvinnelige president i NFFs 120 år lange historie. Det ble klart under forbundstinget søndag.

BYTTER JOBB: Lise Klaveness er ferdig som direktør for elitefotballavdelingen og blir nå fotballpresident.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Det ble ikke fremmet noen motkandidater og dermed ble Klaveness valgt til stående applaus fra salen.

Fra før er det kjent at Klaveness beholder samme lønn som hun hadde som toppfotballsjef på om lag 1,7 millioner kroner i året.

Klaveness har to ganger tidligere takket nei til jobben. I et lengre intervju med VG søndag fortalte hun at hun nå er klar for oppgaven – og varslet samtidig at hun kommer til å ta noen kamper, mot blant andre FIFA.

– Jeg har grublet veldig i inngangen til dette. Jeg har jo aldri sett for meg at jeg skulle bli styreleder i Norges Fotballforbund. Det er ikke noen ambisjon jeg har hatt, jeg har ikke tenkt tanken engang. Det var bare hyggelig og smigrende å bli spurt, men jeg takket nei. Det var ikke noe tema, sa Lise Klaveness til VG.

Fakta Fakta om Lise Klaveness * Født: 19. april 1981 (40 år) * Yrke: Jurist og president i Norges Fotballforbund * Klubber som spiller: Sandviken, Bjørnar, Athene Moss, Asker, Umeå og Stabæk. * Landskamper/mål: 73/9. * Aktuell: Ble søndag valgt som president i Norges Fotballforbund. Les mer

66 år gamle Terje Svendsen stilte ikke til gjenvalg etter seks år i rollen, og i desember ble Klaveness innstilt som ny president. Da omtalte valgkomiteens leder Torleiv Sandvik valget som «tidenes signering i norsk fotball».

– Det som veier tyngst, er at hun vet hva hun, er en god leder og er god til å kommunisere, sa valgkomiteens leder Sandvik.

STÅENDE APPLAUS: Salen klapper for Lise Klaveness.

Vedtok grep mot omstridte regimer

Tidligere på dagen ble elleve forslag gjennomgått, blant annet grep mot omstridte regimer og en egen Ukraina-resolusjon.

Norges Fotballforbunds vedtak mot omstridte regimer innebærer at norske lag og klubber ikke skal ha sponsoravtaler med eller treningsleirer i land som bryter menneskerettighetene.

Fakta Disse forslagene ble behandlet søndag Forslag 1: Forbundsstyrets forslag om iverksettelse av tingvedtak om satsing på kvinner og jenter i fotballen

VEDTATT 157 stemmer for, 0 stemmer mot Forslag 2: Forbundsstyrets forslag om iverksettelse av tingvedtak om klubbers ansvar for anmeldelse av diskriminerende og hatefulle ytringer

VEDTATT 157 stemmer for, 3 stemmer mot Forslag 3: Heming Fotballs forslag om felles nasjonal pris for soneaktivitet på landslagsskolen

IKKE VEDTATT 28 stemmer for, 136 stemmer mot

Alternativt forslag fra NFF Nordland: IKKE VEDTATT 57 stemmer for, 105 stemmer mot Forslag 4: Vålerenga Fotballs forslag om treningsleire for NFFs landslag

VEDTATT 163 stemmer for, 2 stemmer mot Forslag 5: Vålerenga Fotballs forslag om NFFs sponsor- og samarbeidsavtaler

VEDTATT 165 stemmer for, 1 stemme mot Forslag 4 og 5 ble vedtatt med endring - les de fullstendige vedtakene her Forslag 6: Heming Fotballs forslag om nasjonalt clearing house for treningskompensasjon og solidaritetsmidler

VEDTATT 161 stemmer for, 3 stemmer mot

Setning i opprinnelige forslag størket: etter FIFAs modell for clearing house Forslag 7: NFF Oslos forslag om søkelys på trusler og vold ved idrettsanlegg og under arrangementer

VEDTATT 165 stemmer for, 0 stemmer mot Forslag 8: Tromsø ILs forslag om forsikringsordning for lavterskelaktivitet og vennelagsturneringer hvor fotballen brukes som virkemiddel for å redusere utenforskap.

VEDTATT 151 stemmer for, 3 stemmer mot Forslag 9: Påtalenemndas forslag om utvalg som skal utrede forslag om alternativ straff.

VEDTATT 155 stemmer for, 4 stemmer mot Forslag 10: Forbundsstyrets forslag om utvidelse av inneværende strategiplan med to år, frem til 2025.

VEDTATT 157 stemmer for, 2 stemmer mot Forslag 11: Ukraina-resolusjon

Dette er tatt inn etter at Tingheftet ble laget - les resolusjonen som ble vedtatt her Kilde: Fotball.no Les mer

Det ble vedtatt med stort flertall på tinget. Forslagene kom opprinnelig fra Vålerenga Fotball, og det var klart at forbundsstyret også ville støtte dem.

VIFs første forslag gjaldt treningsleirer og treningskamper, mens det andre gjaldt sponsor- og samarbeidsavtaler. Klubbens representant poengterte at Qatar aldri burde fått årets fotball-VM for menn og sa at forslaget er VIFs bidrag til at en slik tildeling ikke skal skje igjen.

Presiserte vedtak etter debatt

Det siste forslaget var Ukraina-resolusjonen, hvor Fotballtinget fordømmer krigshandlingene i Ukraina og gjør det uaktuelt å spille kamper mot lag fra Russland og Hviterussland.

Unntaket fra forbudet er barnelag på klubbnivå. Altså er det alle lag på seniornivå og aldersbestemte landslag som ikke skal møte russisk eller hviterussisk motstand i tiden som kommer.

Utestenging av barn har vært et heftig diskutert tema etter at Norway Cup tidligere i uken valgte å stenge påmeldingsmuligheten for russiske og hviterussiske lag.

I resolusjonen slås det fast at Norges Fotballforbund mener det er bra at alle russiske klubblag og landslag er suspendert fra alle Fifa- og Uefa-konkurranser inntil videre.

«Norges Fotballforbund står sammen med norsk idrett i å offensivt støtte internasjonalt koordinerte sanksjoner mot russisk og hviterussisk idrett i tiden som kommer», heter det videre.

NFF poengterer også at flyktninger fra Ukraina ønskes velkommen i den norske fotballfamilien.

Publisert Publisert: 6. mars 2022 13:44 Oppdatert: 6. mars 2022 14:08