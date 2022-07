Duplantis tok sitt første VM-gull – så satte han verdensrekord

EUGENE (VG) Den svenske verdensrekordholderen Armand «Mondo» Duplantis (22) tok sitt første VM-gull.

Oppdateres!

Duplantis har vært en gigant i stavsprang i mange år allerede, men han måtte vente helt til VM i 2022 på å bli verdensmester.

I VM-finalen natt til mandag norsk tid sikret han gullet da han var den eneste som gikk over 6,00 meter.

– Det er fantastisk, sier far Greg Duplantis til NRK.

– Det var den ene medaljen han ikke hadde. Jeg er så glad, så stolt.

Etter at gullet var sikret kunne Duplantis gå for ny verdensrekord, og i sitt andre forsøk

– Det er helt utrolig hva vi får være vitne til av dette fenomenet, sier NRKs ekspertkommentator Christiana Vukicevic Demidov.

– Det er en annen idrett han driver med, fortsetter hun.

– Et unikum, sier kollega Vebjørn Rodal.

Av de to norske utøverne i finalen var det Pål Haugen Lillefosse som ble best med sin åttendeplass. Han gikk over 5,80 meter som best.

Han forsøkte seg på 5,87 meter, én centimeter over sin egen norske rekord, men der rev Lillefosse alle de tre forsøkene.

Sondre Guttormsen ble nummer ti i finalen med 5,70 meter som sitt beste resultat.