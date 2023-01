Norge møter Sverige og Spania i oppvarmingskamper før fotball-VM

Hege Riises norske kvinnelandslag skal møte Sverige og Spania på bortebane i april i treningskamper foran sommerens fotball-VM i Australia og New Zealand.

NTB, VG

Kampen mot Spania skal spilles 6. april, skriver Norges Fotballforbund (NFF) på sine nettsider. Den skal spilles på stadionanlegget Palladium Can Misses på Ibiza. Norge møter Sverige på Gamla Ullevi i Göteborg 11. april.

Det blir de to siste kampene før VM.

– Vi har jobbet godt med å finne motstandere til denne samlingen og fortsetter med å møte gode lag. Spania og Sverige er to lag vi kan møte i VM, og gode forberedelser dit er viktig. Vi må tørre å utfordre oss mot de aller beste, og dette gir gode kamper for oss. Vi vet at vi må strekke oss hele tiden, og det får vi gjort nå. Etter disse kampene har vi mye bra å jobbe videre med, sier landslagssjef Hege Riise.

Norge skal i februar delta i en turnering i Frankrike der de skal møte vertsnasjonen, Uruguay og Danmark.

Norge spiller åpningskampen i VM mot vertsnasjon New Zealand i Auckland 20. juli. I tillegg er Filippinene og Sveits i gruppen.

(©NTB)