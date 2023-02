Lucas Braathen om mulig VM-start: – Positiv til at jeg setter meg på et fly

KVITFJELL (VG) Etter mandagens skitrening smilte nyopererte Lucas Braathen (22) og delte ut klemmer til støtteapparatet. Han anslår at VM-deltagelsen forhåpentligvis er over 50 prosent.

Saken oppdateres.

De første medaljene har for lengst blitt delt under VM i alpint i franske Courchevel og Méribel, men man må over 2000 kilometer lenger nord for å finne en av de største profilene.

Søndag avsluttes mesterskapet med herrenes slalåm. Det rennet har vært Lucas Braathen sin målsetting siden han ble diagnostisert med blindtarmbetennelse og operert på sykehuset i østerrikske Zell am See for snaue to uker siden.

– Jeg er positiv til at jeg setter meg på et fly, men den beslutningen kan ikke tas her, sier Lucas Braathen til VG.

Det er her, i alpinbakken i Kvitfjell, at Braathen tester formen for fullt mandag formiddag.

– Det var en bra økt i dag. Den første økten vi hadde på Kvitfjell her nå med litt ordentlig terreng og støtte i snøen. Det står ikke i skoleboken at man skal stå på ski den dagen her etter operasjon, sier Braathen.

– Så får vi se om jeg kommer meg ned til Courchevel og stiller til start på søndagen.

– Hva vil du si er sannsynligheten for at du står på startstreken i VM-slalåmen?

– Den er forhåpentligvis noe over 50 prosent. Jeg synes i dag var en positiv retning, så er jeg takknemlig for at jeg har fem-seks dager på meg.

22-åringen har vært i storform denne sesongen, men tre verdenscupseire og seks pallplasser.