Braathen kjemper for å rekke VM – spiste reinsdyrhjerte

KVITFJELL/COURCHEVEL (VG) Lucas Braathen (22) kjemper en kamp mot klokken for å rekke VM. «Guttastemning», reinsdyrhjerte og hjelp fra barndomstrenere er en del av planen for å stille til start søndag.

GUTTA KRUTT: Det skal ikke stå på antall som ønsker å hjelpe Lucas Braathen med å stille til start i VM i Courchevel søndag. Fra høyre: Bjørn Braathen (pappa), Ånen Giverhaug (barndomstrener), Lucas Braathen (hovedpersonen/alpinist), Peter Lederer (barndomstrener), Christian Haukeli (filmcrew), Thomas Dunzendorfer (filmcrew) og Michael Aicher (filmcrew). Ikke til stede på bildet, men til stede under treningen mandag: Tor Schjetne (servicemann).

Alpinist Lucas Braathen fullførte mandag morgen fire gjennomkjøringer i Kvitfjell. Han gjør sitt beste forsøk for å rekke VM i slalåm i franske Courchevel etter at blindtarmen ble operert 2. februar.

Etter gjennomkjøringene var det latter, klemmer og nesten antydning til tårer hos Braathen og i støtteapparatet.

VG spør 22-åringen om hvorfor det var så god stemning, selv om det fremdeles er usikkert om han stiller til start søndag.

– Det er jo bare fordi Ånen har sagt noen groviser, svarer Braathen, før «Team Braathen» bryter ut i latter.

Braathen sikter til Ånen Giverhaug fra Vinstra – som er en del av gjengen på Kvitfjell mandag.

FARGEKLATTER: Lucas Braathen ser opp til sin barndomstrener Ånen Giverhaug.

Du legger merke til ham; det flagrende håret, det kraftige skjegget og klesstilen. Jakken og buksen som er farget i rosa og lilla. Stilen er tatt ut rett av Afterski-boken.

For å si det forsiktig, Lucas Braathen legger også merke til Ånen. «Han som skriker og hoier».

Ånen har vært med helt fra barndommen til Braathen. Det er minst en svær latterkule mellom hver gjennomkjøring under treningen.

– Jeg kunne knekt leggen og ledd av de grovisene der, sier norsk-brasilianeren.

Selv om det viktigste for hovedpersonen er at det fysiske er på plass før VM, er det vel så viktig for Braathen å tenke noe annet enn alpint i ny og ne.

– Det hadde ikke vært noe meg uten dem, sier Braathen og nikker bortover mot teamet sitt. VG møter ham på trening med pappa Bjørn, nevnte barndomstrener Ånen Giverhaug, Peter Lederer, servicemann Tor Schjetne og et kameracrew - bestående av tre - til stede.

– De er helt avgjørende. Jeg kunne ikke vært i en posisjon til å kjøre om en plass i VM, ikke i det hele tatt, hadde det ikke vært for de. Jeg er mer takknemlig for dem enn noen andre.

Omringet av trenerne Ånen og Peter – som har vært med siden Braathen var ni år gammel – peker Braathen på eget mageparti etter trening.

– Det er reinsdyrhjertet ... som har koblet seg på her nede, sier Braathen før han knar hendene.

Team Braathen spiste nemlig et hjerte fra et reinsdyr, skutt og jaktet av Vinstra-mannen forrige uke:

HAR HJERTE FOR HJERTET: Å spise reinsdyrhjerte er en tradisjon, ifølge Lucas Braathen. Her poserer barndomstrener og den gode vennen Ånen Giverhaug med fangsten.

Å spise reinsdyrhjerte er det som «bikker begeret på den riktige siden» ifølge Ånen om Braathen kjører slalåm til søndag eller ikke.

– Det er tradisjon hver gang vi møtes på fjellet at vi skal ha en sånn middag, men denne gangen var det ekstra viktig, sier Braathen og legger til at dersom han stiller til start i Courchevel, så takker han Ånen for det.

– Jeg så dere hadde en artig tone med hverandre?

– Ånen sammen med Peter ... en ting er at de er forbanna gode trenere og herlige med kids, men det er den positiviteten og auraen rundt de to som er helt unik. De gjør ikke det her for penger, de gjør ikke dette for antall påmeldinger, de gjør det for å ha vanvittige opplevelser og fremgang med barn.

BUFFPARTNERE: Den godt gjenkjennelige buffen til Lucas Braathen er også coach Peter Lederer en stor supporter av. Her gis det ut en koselig klem etter en god gjennomkjøring i Kvitfjell.

VGs reporter synes Braathen danset gjennom slalåmportene i solfylte Kvitfjell feiende flott.

Men Ånen og Peter står ikke opp klokken seks mandag morgen for kun å rose Braathen opp i skyene.

De skal terpe på småting slik at Braathen blir VM-klar.

Lucas Braathen (22) Født: 19. april 2000

Oppvekst: Bærum

Klubb: Bærums Skiklub

Verdenscupen: Fem enkeltseire og elleve pallplasser

Junior-VM: Ett sølv og en bronse

VM: –

Aktuell: Kjemper mot tiden for å bli VM-klar til slalåmrennet i VM søndag

– De kjenner meg bedre enn noen andre. De vet forskjellen når jeg står ordentlig på ski og ikke. Det er ingen andre jeg kunne tenkt meg mer å ha enn de som kjenner meg best og de som gir meg mest glede i skibakken, forklarer Bærum-mannen.

Noen timer etter slalåmøkten i Kvitfjell publiserte Lucas Braathen dette bildet av Ånen på sin Instagram-bruker med teksten:

«Denne mannen lærte meg å statuere et eksempel når som helst det er mulig».

Noe lenger sør, i Courchevel, møter VG sportssjef Claus Ryste, som sier at trenerteamet i Kvitfjell er der i ren dugnadsånd.

– De har jo en plass på Kvitfjell, så det er ikke noen penger involvert her. Det er litt sånn dugnad for fellesskapet, sier Ryste og sammenligner med situasjonen Kjetil Jansrud var i før Beijing-OL i fjor.

«Ingen» trodde at Jansrud ikke kom til å rekke OL på grunn av skade, men etter utrolig god oppfølging stilte han til start i Kina.

SPORTSSJEF: – Trenerteamet er jo opptatt her, vi kan jo ikke ha folk ansatt å vente på folk som mister blindtarmen, hehe. Så dette funker kjempebra. Vi har god dialog med dem (trenerteamet i Norge), sier Claus Ryste til VG.

I likhet med tidligere lagkamerat Jansrud, har Braathen også fått god medisinsk oppfølging. Etter en blindtarmoperasjon, skal en helst unngå å trene magemusklene i omtrent tre uker.

Lege for alpinlandslaget, Trond Floberghagen, sier han ikke ønsker å spekulere for mye rundt operasjonen til Braathen.

– Jeg kan bare si at vi i helseteamet gjør kontinuerlige og forsvarlige vurderinger og føler vi har god kontroll på rehabiliteringen av Lucas. Detaljer kommer vi tilbake med, skriver legen i en SMS til VG.

– Har idrettsutøvere som Braathen bedre forutsetninger etter en operasjon som denne?

– Alle situasjoner må vurderes individuelt.

Om Lucas Braathen kjører VM-konkurranse søndag er et tidsspørsmål, men han reiser nedover til alpintleiren i Frankrike uansett utfall.

VG spør om hva som er målet ved en eventuell start, men han demper raskt forventningene da vi nevner ordet «medalje».

– Nei, det er det ikke (mål om medalje). Det som er harde fakta.