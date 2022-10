Svenske-sjefen: – Unnskyld, Therese!

Sveriges landslagssjef gleder seg til en ny langrennssesong – uten Therese Johaug (34).

GIR UT BOK: I slutten av oktober kommer biografien om Therese Johaug. Her fra en høstlanseringen hos forlaget i august.

Det er bare fem og en halv uke til verdenscupstarten i finske Ruka. Den fine kalde tida banker på døra.

– Damelangrenn kommer jo til å bli mer interessant i år uten Therese Johaug. Unnskyld, Therese! Men det er faktisk sant, sa Anders Byström under et pressetreff for de svenske landslagsløperne sist uke vist på Expressen TV.

Therese Johaug tok 72 verdenscupseirer. Den første kom i 2009. På tre sesonger (2015/2016, 2018/2019 og 2019/2020) tok Johaug enorme 41 verdenscupseire. Nå venter et nytt liv.

– Nå finnes mulighetene der for mange flere, slår Byström fast.

SVENSK SJEF: Langrennssjef Anders Byström.

Johaug dro hjem fra VM i Seefeld med alle de individuelle gullene. Det var tre. Hun gjorde det samme i Beijing-OL.

Nå har de svenskene langrennsdamene hendene på gullrattet med Frida Karlsson, Ebba Anderssson, Maja Dahlqvist og Jonna Sundling for å nevne noen.

– Jeg tror det kommer til å gjøre interessen større i Mellom-Europa og USA. Vi ser at amerikanerne er veldig sterke. Vi ser også at tyskerne var sterke i OL, sier Byström på pressetreffet viser Expressen.

Tyskland tok OL-gull på sprinten med Katharina Hennig og Victoria Carl. Sverige tok sølv, mens russiske utøvere under nøytralt flagg tok bronse. Norge havnet helt nede på 8. plass (Tiril Udnes Weng og Maiken Caspersen Falla).

Det er så mange gode svenske dameløpere nå at han ser for seg et veldig vanskelig VM-uttak til Planica på nyåret.

– Jeg tror det blir en veldig interessant sesong på både dame- og herresiden. Men spesielt damesiden som er mer åpen enn tidligere. Jeg håper alle som ser langrenn ser på det som en fordel, sier Byström.

Ragnhild Haga sa til VG tidligere i høst at de norske langrennsdamene ikke forventer at de skal være på pallen hver helg når sesongen starter.

– Vi har mentalt forberedt oss på livet uten dem (Johaug og Falla) siden våren sammen med støtteapparatet, og en 5. eller 10. plass kan være bra det også. Jeg håper også mediene kan se mer på personlig utvikling og ikke bare pallplasser, sa Haga.

Etter Ruka fortsetter verdenscupen i Lillehammer (2.-4. desember) og på Beitostølen (9.-11. desember).