Gjert Ingebrigtsen kjøpt ut av familiefirmaet

Gjert Ingebrigtsen avsluttet sin trenergjerning for sønnene Jakob, Filip og Henrik for ni måneder siden. Nå er han ifølge TV 2 også ute av familieselskapet de fire hadde sammen.

SKILTE VEIER: Gjert Ingebrigtsen og sønnene Filip, Henrik og Jakob under en Team Ingebrigtsen-samling i St. Moritz foran friidretts-VM høsten 2019.

I 2015 etablerte familien Ingebrigtsen firmaet Run Fast AS.

Fram til nylig stod Jakob, Henrik, Filip, og Gjert Ingebrigtsen som eiere med 25 prosents andel.

I september skal imidlertid sønnene ha blitt enige med Gjert Ingebrigtsen om å kjøpe ut hans andel i familiebedriften, skriver TV 2.

Dermed står Henrik, Filip, og Jakob alene igjen på eiersiden med en tredel av aksjene hver.

Det er ikke kjent hvor mye de betaler for å ta over familiebedriften.

– Helt siden vi brøt med Gjert i begynnelsen av året så har vi sagt det viktigste for oss nå er å ta kontroll på vår sportslige og økonomiske framtid, sier Henrik Ingebrigtsen til TV 2.

Gjert Ingebrigtsen bekrefter avtalen om at han går ut av firmaet, men uttaler til mediehuset at han ikke føler for å utdype den interne familiehandelen.

I 2021 hadde Run Fast AS et årsresultat på knappe 1,5 millioner kroner. I 2020 var omsetningen oppe i 7,1 millioner.

– Det er godt å få lagt dette bak oss. For alle ting som dette kan potensielt stjele litt energi og bli bakgrunnsstøy. Men nå er dette i orden, så da håper vi at vi ikke trenger å styre så mye med det de neste årene, sier Henrik Ingebrigtsen.