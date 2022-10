Barcelona ute av Champions League – hånet av Magnus Carlsen

(Inter – Viktoria Plzen 4–0) Barcelona er ute av Champions League allerede i gruppespillet – og får klar beskjed av Real Madrid-supporter Magnus Carlsen.

forrige

fullskjerm neste EXIT: Det blir ikke utslagsrunder i Champions League for Robert Lewandowski og resten av Barcelona denne sesongen. Her fra hjemmekampen mot Inter for to uker siden. 1 av 2 Foto: PAU BARRENA / AFP

Midt mellom to kamper i det pågående VM i Fischersjakk på Island, tok han seg tid til å håne den spanske storklubben:

– Godt at Inter-kampen ikke er jevn, så jeg kan fokusere på sjakk og Barcelona på Europa League, skriver Magnus Carlsen på Twitter.

Det skrev han på stillingen 2–0 til Inter over Viktoria Plzen. Barcelona var avhengig av at den italienske storklubben avga poeng i den kampen for at spanjolene skulle ha noe håp om avansement fra gruppen.

Inter scoret to ganger til etter tweeten til Carlsen, og slår med det følge med Bayern München fra gruppe C.

Real Madrid-supporter Magnus Carlsen i den spanske hovedstaden i desember 2014, like etter at han tok avspark på Santiago Bernabéu.

Barcelona må ta turen til Europa League på nyåret. Med det gjentar nedturen seg fra forrige sesong, da den spanske storklubben ble slått ut av gruppespillet i Champions League for første gang på 21 år.

Barcelona i Champions League Så langt har Barcelona kommet i Champions League hver sesong siden tusenårsskifte: 2022/23: Gruppespill

2021/22: Gruppespill

2020/21: Åttendedelsfinale

2019/20: Kvartfinale

2018/19: Semifinale

2017/18: Kvartfinale

2016/17: Kvartfinale

2015/16: Kvartfinale

2014/15: Seier

2013/14: Kvartfinale

2012/13: Semifinale

2011/12: Semifinale

2010/11: Seier

2009/10: Semifinale

2008/09: Seier

2007/08: Semifinale

2006/07: Åttendedelsfinale

2005/06: Seier

2004/05: Åttendedelsfinale

2003/04: Ikke kvalifisert

2002/03: Kvartfinale

2001/02: Semifinale

2000/01: Gruppespill

forrige



fullskjerm neste Henrikh Mkhitarjan sendte Inter i ledelsen mot Victoria Plzen. 1 av 3 Foto: DANIELE MASCOLO / Reuters

Gruppespillet denne sesongen startet imidlertid på strålende vis for Barcelona, da det ble 5–1-seier over Viktoria Plzen i første kamp. Det var Robert Lewandowskis første Champions League-kamp for klubben, og den polske spissen satte standarden med hat trick.

I de to påfølgende kampene gikk derimot både Lewandowski og resten av Barcelona-spillerne målløse av banen. Først ble det 0–2-tap borte mot Bayern München, før Inter vant 1–0 i Milano.

Sistnevnte sørget for at Barcelona hadde kniven på strupen før hjemmekampen mot Inter for to uker siden, men etter en kaotisk og målrik avslutning på kampen endte det 3–3 på Camp Nou.

Da skilte det tre poeng mellom Inter og Barcelona, men førstnevnte hadde sikret seg overtaket i innbyrdes oppgjør – som teller før målforskjell ved poenglikhet i Champions League-gruppespillet.

For Inter ville seier hjemme mot tsjekkiske Victoria Plzen sikre avansementet, og med to raske scoringer fra Henrikh Mkhitaryan og Edin Dzeko like før pause så det mørkt ut for Barcelona.

I den andre omgangen ble Džeko tomålsscorer, før Romelu Lukaku fastsatte resultatet til 4–0 like før slutt.

Med det var håpet ute for Xavi sitt mannskap allerede før de tar imot Bayern München til gigantoppgjør klokken 21:00.