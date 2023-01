Xavi beklager Alves-kommentarer

Barcelona-trener Xavi Hernandez (43) beklager kommentarer om sin tidligere lagkamerat og spiller Dani Alves (39).

FIKK KRITIKK: Xavi Hernandez fikk kritikk for kommentarer han ga om Dani Alves.

Forrige uke ble Dani Alves varetektsfengslet mistenkt for seksuelt overgrep mot en kvinne den 30. desember i fjor. Brasilianeren har selv avvist anklagene.

Hans tidligere lagkamerat og trener, Xavi Hernandez, ble spurt om arrestasjonen før helgens kamp mot Getafe.

– Rettssystemet må få gjøre jobben sin, vi kan ikke blande oss. Jeg synes synd på ham. Jeg er veldig overrasket, sa Xavi om saken da.

Flere reagerte kraftig på uttalelsene til den nåværende Barcelona-treneren, og etter helgens kamp beklaget han uttalelsene.

– Det jeg sa om Alves ble misforstått og jeg var kanskje ikke klar nok. Det er et veldig sensitivt og viktig tema. Vi må fordømme alle disse handlingene, uansett hvem som gjør det. Jeg beklager til offeret, og til ofre for seksuelle overgrep, sa Xavi etter kampen.

Dani Alves.

Alves høster imidlertid støtte fra andre hold, blant annet hos sin ekskone Dana Dinorah.

– Dani ville aldri, aldri, aldri gjort dette. Aldri. Jeg forteller det fordi jeg har kjent han i 22 år, og var gift med han i ti, sier hun ifølge nettstedet Football Espana.

Hun forteller at familien har det vanskelig, og at de ikke har fått mulighet til å snakke med Alves.

– Jeg vil gjøre det jeg kan for å hjelpe han. Det er et sjokk. Barna mine har det veldig vanskelig for øyeblikket, sier hun.

Også hans nåværende partner Joana Sanz har vist støtte til brasilianeren via sosiale medier.

Alves har siden sommeren spilt for meksikanske Pumas. Kontrakten med klubben har imidlertid blitt terminert som følge av arrestasjonen.

– Med denne avgjørelsen gjentar klubben sin forpliktelse til ikke å tolerere handlinger fra et medlem av vår institusjon, uansett hvem de måtte være, som strider mot universitetsånden og dens verdier, skriver klubben på sin egen nettside.