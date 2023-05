Nils Jakob Hoff og Therese Johaug er blitt foreldre: – Står bra til med alle involverte

Therese Johaug (34) har fått sitt første barn. Det kunngjør forloveden Nils Jakob Hoff (38) på Instagram.

Therese Johaug har vunnet OL-gull på OL-gull. Men dette er første gangen hun får sitt eget lille gull.

– Takk til alle som flagget litt ekstra for oss i dag. Alt står bra til med alle involverte, kunngjør forloveden Hoff, sammen med bildet av en liten babyhånd.

– Jeg gleder meg til å kjenne på den morsfølelsen som mange sier skal være så fantastisk, fortalte Johaug til VG under VM i Slovenia i mars, hvor hun var med som NRK-ekspert.

Johaug og Hoff har vært kjærester siden 2014. I 2021 fridde legekjæresten til idrettsstjernen. De skal gifte seg på nyttårsaften i år.

– Min indre drøm

I fjor vinter ble Johaug OL-dronning med tre gull. Hun var kanskje i sitt livs form, og toppet sin mesterlige karriere med en siste maktdemonstrasjon i Kina. Deretter la hun opp, med mål om å få barn.

– Det er dette som har vært min indre drøm kjempelenge, sa hun, og forklarte:

– Jeg tror det er fordi jeg har vokst opp i en ganske stor familie selv, i en søskenflokk på fire. Jeg har ikke tatt for gitt å få egne barn, for ikke alle klarer det. Men jeg har alltid hatt mye omsorg for barn og ønsket å en dag skape en egen familie.

Johaug fortalte at hun følte at livet ble «snevert» som idrettsutøver. Nå har hun tatt sin største medalje.