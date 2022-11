Beskjeden fra legen til Norges OL-helt: Lungekapasitet som kolspasient

OL-bronsevinner Hallgeir Engebråten (22) ble ilagt dobbelt startnekt etter et uvanlig kraftig astmaanfall for en uke siden, men vil likevel konkurrere for fullt under verdenscuppremieren – for å finne ut om kroppen «er der den bør være».

HJELPEMIDDEL: Hallgeir Engebråten med et såkalt forstøverapparat for å få bukt med sin anstrengelsesastma. Det brukes til å inhalere medisiner.

– Jeg har hatt anstrengelsesastma i mange år og har vært borte i dette før, men aldri så ille som det var nå, sier Hallgeir Engebråten.

Han vant OL-bronse på 5000 meter og OL-gull på lagtempo for ni måneder siden. Kommende helg venter den internasjonale konkurransestarten, vel å merke på hjemmebane i Stavanger. Oppkjøringen kunne ha vært bedre for Hallgeir Engebråten.

Fredag for halvannen uke siden – etter norgesmesterskapets 1500 meter – gjennomgikk han i likhet med skøytelandslagets øvrige løpere «en standard puste-test» i regi av Olympiatoppens Erlend Hem.

– Vi pleier å ha det hver høst. Det var absolutt ingen bra puste-test, sier han om sitt resultat av den.

BRONSEGUTT: Hallgeir Engebråten tok 3. plass bak svenske Nils van der Poel og nederlandske Patrick Roest i Beijing-OL 8. februar.

Han fikk påvist «mye slim» i lungene. Medisinene han tar pleier å hjelpe, men de skulle vise seg ikke å virke denne gangen. Han gikk og la seg, det surklet fortsatt i brystet hans. Da han våknet dagen etter, var han «sliten og full av slim».

– Jeg var dårligere. Det er kanskje feil å si at det var kritisk. Men det er ikke noe en idrettsutøver skal ha. Legen vår sa - ironisk, men også som sant var - at jeg selv på medisiner hadde pustekapasitet som en kolspasient, forteller Hallgeir Engebråten.

– Jeg fikk startnekt for 5000-meteren lørdag og 10.000-meteren søndag, røper han.

Fire norske menn i A-gruppen 1500 m Distansen starter klokken 17.00 Hallgeir Engebråten går i tredje par mot tyske Stefan Emele, Kristian Ulekleiv mot Emery Lehman fra USA i femte par, Peder Kongshaug i syvende par mot belgiske Bart Swings, norgesmester Allan Dahl Johansson i tiende og siste par mot OL-sølvvinner Thomas Krol fra Nederland. Ragne Wiklund er blant favorittene på 3000 meter i Sørmarka Arena fredag. Distansen starter klokken 18.19. Wiklund går i sjette par mot Isabelle Weidemann fra Canada. Norges lagtempolag for herrer - Engebråten, Kongshaug, Pedersen (Eitrem) - møter USA i fjerde og siste par fredag. Lagkonkurransen starter klokken 19.15.

Mandag bar det inn til Olympiatoppen for nye tester. Nå tar han tre blåsetester hver dag for å ha kontroll, som han uttrykker det. På spørsmål om i hvor lang tid han må gjøre det, svarer han «ut sesongen». Han er på det rene med at han kan få nye anfall som det før NM-helgen, og at han ikke lar seg affektere av regimet han nå er underlagt for å unngå det.

– Det tenker jeg ikke på. Hvis jeg hadde gjort det, kunne jeg funnet noe annet å gjøre, sier Hallgeir Engebråten.

KARRIERENS BESTE: Hallgeir Engebråten klinte til med 6.09,88 på 5000-meteren i OL 2022 - ett sekund bak Sveriges gullgutt Nils van der Poel, som satte olympisk rekord med 6.08,84.

Fire av fem norske herreløpere må starte 5000-sesongen på gruppenivå to (B) i Stavanger, fordi de «dessverre» ikke var på høyden under forrige sesongs høstinnledning. Det var heller ikke han. Men takket være wild cardet han ble tildelt som følge av OL-bronsemedaljen i februar, får han start i A-gruppen.

Han skal gå 1500 meter i A-gruppen og lagtempo fredag ettermiddag og kveld, 5000-meteren i A-gruppen går lørdag formiddag.

– Det blir full helg, og en fin måte å teste kroppen på - om den er der den bør være, sier han.