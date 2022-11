Bekrefter at Neymar spilte med skade: – En tabbe

DOHA (VG) Den brasilianske stjernen Neymar fikk seg en smell og ble avbildet med en hoven ankel, men treneren bekrefter at skaden allerede hadde skjedd.

– Ja, han var skadet. Vi fikk ikke med oss at han var skadet. Den informasjonen nådde ikke meg. Det var en tabbe at jeg ikke fikk det meg med, og fikk byttet ham ut, sier Tite.

Det var en smell allerede ti minutter ut i kampen som Brasil-stjernen spilte videre. Neymar fikk røff behandling gjennom hele kampen, og skaffet hele ni frispark.

– Hvis vi skal kunne nyte fotballen, må vi fokusere mer på dette. Dette må stoppe, sier Tite om alle taklingene på Brasil-stjernen.

Nå er VM er i fare etter ankelskaden han på dro seg mot Serbia. PSG-stjernen ble byttet ut etter det 80. spilleminutt, men det så lovende ut da en smilende Neymar hoppet og sang foran publikum etter kampen.

Nå virker det usannsynlig at man ser mer til Neymar i gruppespillet, men Tite har likevel troen på at VM ikke er over for stjernespilleren.

– Jeg tror Neymar vil spille i VM. Medisinsk sett er jeg ikke i stand til å snakke om situasjonen, men jeg har troen, sa Tite på søndagens pressekonferanse.

Midtstopper Marquinhos sier at Neymar har det bra etter forholdene.

– Som spiller forstår man hva han går gjennom. Vi vet ikke hvor lenge han er ute, men jeg håper han kan bli klar fysisk og mentalt veldig klar. Han virker veldig trygg på rehabiliteringen, og det er veldig viktig. Han er veldig fokusert og driver med fysioterapi 24 timer i døgnet for å bli klar.

– Vi skulle ønske at vi kunne ha Neymar, vi skulle ønske at vi hadde Danilo. Men vi har selvtillit og vil vise at gruppen vår er sterk og godt trent, og at vi er klare for alle utfordringer vi møter på, sier Marquinhos.