Politiet etterforsker hendelse på Åråsen

Politet vil starte etterforskning etter «alvorlige trusler og hatefulle ytringer» fra en supporter på Åråsen lørdag.

VANT KAMPEN: Bodø/Glimt-spillerne jubler for scoring på Åråsen lørdag.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Samtidig bekrefter LSK at det vil bli rapportert flere hendelser til klubbens doms- og sanksjonsutvalg, noe som kan bety utestengelse for de aktuelle supporterne.

– Jeg kan bekrefte at det blir opprettet en politisak etter en hendelse på Åråsen lørdag hvor en supporter kommer med alvorlige trusler og hatefulle ytringer mot dommer og spiller, sier politiførstebetjent Frank Muri til VG.

Han var arenaleder på Åråsen lørdag. Bodø/Glimt vant kampen 4–1.

– Jeg kan ikke gå i detalj på hva som ble sagt, men politiet var vitne til hendelsen, og vi mener den er såpass alvorlig at vi oppretter sak, sier han.

– Det kommer en rapport fra oss med i hvert fall fire hendelser. Tre av dem gjelder kasting av gjenstander og så er det ett tilfelle av trusler rettet mot en spiller. Vi rapporterer til doms og sanksjonsutvalget i LSK, og så er det opp til dem å få forklaringer fra dem det gjelder – og etter hvert fatte et vedtak og eventuelt ilegge straff, sier LSKs sikkerhetsansvarlig Ronny Frilseth.

Han bekrefter at «lommebok-episoden» er blant dem som er med i rapporten.

Amahl Pellegrino fortalte etter kampen at han fikk kastet en lommebok etter seg fra en tilskuer.

– Det er ikke greit å kaste hverken flasker, lommebøker eller andre gjenstander, sier han.

Daglig leder i Bodø Glimt, Frode Thomassen, var ikke på Åråsen, men er glad politiet tar tak i slike hendelser.

– Opplevelsen min er at noen ganger blir det sagt og gjort ting også på norske arenaer som ikke hører hjemme der. Det er bra politiet følger opp, så vi får bukt med hendelser på stadion som vi ikke ønsker. Jeg tror veien å gå i slike saker er via politiet, så vi får understeket alvoret. Fotballarenaene er ikke et fristed for slike ytringer eller hendelser, sier Thomassen til VG.

Publisert Publisert: 3. oktober 2022 15:24 Oppdatert: 3. oktober 2022 15:35