Bayern straffet Lewandowski-sløseri

(Bayern München-Barcelona 2–0) Barcelonas Robert Lewandowski misbrukte flere sjanser på sin gamle hjemmebane. Det kostet dyrt etter fire magiske Bayern-minutter.

TUNGT GJENSYN: Robert Lewandowski var i godt humør da han hilste på alle sine gamle lagkamerater i Bayern München før kampen, men vil nok sove dårlig etter flere bom.

I sommer byttet Lewandowski ut Bayern med Barcelona etter åtte år og vanvittige 238 mål på 253 kamper.

I returen på Allianz Arena, i anledning Champions League-gruppespillet, kom han til en gigantisk sjanse i 18. minutt. Forsøket med høyrefoten gikk over.

Fakta Alle resultater tirsdag Gruppe A: Liverpool (England) – Ajax (Nederland) 2-1 (1-1). Utsatt til onsdag: Rangers (Skottland) – Napoli (Italia). Gruppe B: Leverkusen (Tyskland) – Atlético Madrid (Spania) 2-0 (0-0), Porto (Portugal) – Brugge (Belgia) 0-4 (0-1). Gruppe C: Viktoria Plzen (Tsjekkia) – Inter (Italia) 0-2 (0-1), Bayern München (Tyskland) – Barcelona (Spania) 2-0 (0-0). Gruppe D: Sporting Lisboa (Portugal) – Tottenham (England) 2-0 (0-0), Marseille (Frankrike) – Eintracht Frankfurt (Tyskland) 0-1 (0-1). Les mer

Robert Lewandowskis kamp mot Bayern München.

Ikke lenge etterpå stoppet Manuel Neuer headingen til polakken. Lewandowskis fire-fem andre forsøk ble også stoppet enten av Neuer eller en blokkering.

– Det var ikke Lewandowskis kamp. Han spilte med for mye følelser og var ikke så klinisk som han pleier å være, kommenterte Mario Gómez, tidligere Tyskland-spiss på Amazon.

– For Lewy var det mange følelser i dag, etter all suksessen han hadde her. Han hadde ikke marginene på sin side i avgjørende øyeblikk, og det var flaks for oss, sa Neuer til Amazon.

Også Pedri og Raphinha kom til gode muligheter for gjestene før lagene gikk til pause på 0–0.

– Resultatet forteller ikke sannheten. Vi burde fått til mer før pause, sier Pedri.

– Vi hadde seks-syv store sjanser uten å score og Bayern tok sjansene deres. Hadde vi scoret ville det vært en helt annen kamp. Men dette er Champions League, Barcelona-trener Xavi.

Etter et skremmeskudd fra Raphinha tidlig i annenomgang, våknet omsider Bayern så det smalt. Lucas Hernández rykket løs fra oppasser Marcos Alonso og stanget Joshua Kimmichs corner i mål til 1–0 i 50. minutt.

Fire minutter senere eksploderte Leroy Sane fra Barcelona-forsvaret og trillet inn 2–0 alene med Barca-keeper Marc-André ter Stegen, en vanvittig scoring.

De neste minuttene virket Barcelona resignerte og det ble farlig i nesten hvert Bayern-angrep.

Gjestene fikk tatt seg sammen igjen, men da stolpen stoppet Pedris lobb alene med Neuer virket det ikke å være kvelden for katalanerne.

Barcelonas dårlige statistikk historisk fortsatte mot Bayern, som har overtaket innbyrdes med 9-1–2 og 30–13 i målforskjell.

PS! I den andre kampen i gruppen vant Inter 2–0 over Viktoria Plzen.

PS2! Norske Antonio Nusa (17) scoret i Club Brugges 4–0-seier over Porto