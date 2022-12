Casper Ruud fikk revansj: Lekte tidvis med verdenseneren

En bronsefinale i en vennskapsturnering smaker neppe like godt som en finaleseier i US Open, men 99 dager etter karrierens trolig mest smertefulle nederlag klarte Casper Ruud for første gang å slå Carlos Alcaraz.

Andreas Hellenes, VG

Den 19 år gamle spanjolen har på mange måter vært Casper Ruuds nemesis i 2022. For ikke bare én, men to ganger i år, har Carlos Alcaraz påført nordmannen noen av karrierens aller tyngste nederlag.

Først i Ruuds første ATP 1000-finale i april, og deretter i US Open-finalen i september som var en gyllen mulighet for nordmannen til å ta karrierens første Grand Slam-tittel.

– Det betyr nok noe ekstra å slå Alcaraz, men ikke nødvendigvis kun på grunn av tidligere resultater. Først og fremst fordi han slår en veldig god tennisspiller noe som hjelper på selvtilliten, sier Sverre Krogh Sundbø som kommenterte kampen på VG + Sport.

En kamp hvor Ruud i etterkant fikk oppmerksomhet for denne gentlemansgesten:

Under bronsefinalen av Mubadala World Tennis Championship gikk det dog mye bedre. I første sett spilte nordmannen ball i hatt med spanjolen fra start, og på et tidspunkt ledet han 4–0 i settet Ruud til slutt vant 6–1.

Etter en pust i bakken ble det jevnere i andre sett: Duellantene fulgte hverandre som katt og mus til stillingen 4–4.

Men da brøt Ruud Alcaraz før nordmannen servet inn seieren for både settet og kampen.

– Casper spiller en mye bedre tenniskamp enn han gjorde i går i semifinalen mot Tsitsipas Da var han alltid på hælene, mens i dag er det mye mer han som får styre spillet. Casper er en mye bedre spiller når han får holde på som i dag, sier Krogh Sundbø.

– Alcaraz har vært skadet i det siste, og er i ferd med å spille seg tilbake i form. Han har fortsatt et stykke igjen viser kampen i dag.