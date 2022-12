Tiril Udnes Weng sluknet: – Den var brutal

DAVOS/OSLO (VG) Tiril Udnes Weng (26) var i kjempeposisjon til å ta sin første verdenscupseier. Men hun havnet utenfor pallen.

Nadine Fähndrich vant sprinten i Davos til jubel fra publikum. Men før oppløpet i finalen hadde verdenscupleder Tiril Udnes Weng en strålende dag, hun var nest raskest på prologen, så kontrollerte hun inn til seier i kvartfinalen, deretter var hun ett hundredel bak Johanna Hagström i semifinalen.

I finalen endte det med 4. plass. På oppløpet åpnet hun opp for Hagström.

– Jeg klikket da jeg lå i målområdet. Fy søren jeg bannet fælt. Jeg gjør det fortsatt også, jeg kommer ikke til å sove godt i natt, sier Tiril Udnes Weng til VG.

Det gjorde vondt at pallen røk.

– Den var brutal, jeg gjør det tungt for meg selv når jeg går sånn i tet. Men jeg hadde bestemt meg for å prøve og kjøre. Jeg ville gå for seieren i dag og er fornøyd med at jeg tør det, men jeg er jævlig irritert også, for at jeg ikke kommer på pallen, sier Tiril Udnes Weng til VG og fortsetter:

– Jeg kommer bra ut på oppløpet, så syns jeg at det sporet glir så dårlig, jeg hadde ikke gått der før i dag. Så bytter jeg spor jeg spor, og så kommer det ei bak meg som strekker frem foten. Det er tight der, jeg burde tatt pallen.

Men i finalen var det stopp på oppløpet. Hun ble nummer fire. Jessie Diggins ble nummer to, mens svenske Johanna Hagström tok den siste pallplassen.

I finalen gikk også Ane Appelkvist Stenseth. Hun endte sist.

Tvillingsøster Lotta Udnes Weng ble kjørt ned bakfra i kvartfinalen og fikk sin dag ødelagt. Hun ble rasende:

Les også Reagerer på Karlssons Weng-stikk: – Tror det er en unnskyldning

Stemningen på rommet til tvillingene fra Nes Ski kan bli småtung utover kvelden i Davos.

– Vi burde holde avstand fra hverandre. Det er mange depressive tanker som kommer til å bli luftet på rommet der, sier Tiril Udnes Weng.

Julie Myhre, Mathilde Myhrvold og Hanne Wilberg Rofstad røk ut i semifinalen.

Nadine Fähndrich vant prologen, det var populært på hjemmebane i Davos i Sveits. Og etter finalen fikk hjemmepublikummet enda mer å juble for i solen.

Bare 39 damer stilte til start på prologen i Davos lørdag. Dermed var det bare ni som ikke fikk gå kvartfinale.