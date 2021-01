Bergerud kan bli vraket til kvartfinalen – Norge vurderer keeperbytte

KAIRO (VG) Torbjørn Bergerud (26) kan bli benket fra start mot Spania for første gang i VM. Leipzig-målvakt Kristian Sæverås (24) er den mulige erstatteren.

Det bekrefter Christian Berge (47) overfor VG et drøyt døgn før møtet med regjerende europamester Spania. Landslagssjefen opplyser at han vil ta avgjørelsen etter å ha diskutert med de andre i støtteapparatet, inkludert keepertrener og tidligere supermålvakt Steinar Ege (48).

– Vi skal ha en prat om det i kveld. Men ja, jeg er veldig glad i å gi tydelige roller, sier Berge.

KAN FÅ SJANSEN FRA START: Kristian Sæverås har vist seg frem på en positiv måte de gangene han har fått muligheten i VM etter å ha kommet inn fra benken. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Roser Sæverås

Bergerud er i utgangspunktet et soleklart førstevalg på keeperplass for Norge. Han har vært sterkt bidragsytende til landslagets glitrende prestasjoner de siste årene.

Men 26-åringen har slitt med spilletiden i klubblaget Flensburg-Handewitt den siste tiden.

Berge understreker at han syns «Torbjørn har stått fint», men roser samtidig Sæverås sitt spill etter å ha kommet inn fra innbytterbenken tidligere i mesterskapet.

– Veldig bra. Det var ikke noe overraskende for oss. Han har stått fantastisk i Leipzig, ble syk og var en litt lengre periode ute, men kom inn på samling her og fikk vist veldig fort at han var tilbake. Jeg er veldig glad for å ha ham med, sier Berge om 24-åringen, som altså kan få en viktig rolle mot Spania onsdag kveld.

Dette sier Erevik

Ole Erevik var selv fast i Norges landslagsstropper i en årrekke. Han har også en fortid i de spanske klubbene Ademar León og Bidasoa.

TV3-eksperten forstår Berges tankegang.

– Det er nok en vurdering som har kommet nærmere og nærmere for Christian Berge og Steinar Ege. De prestasjonene Sæverås har levert de gangene han har kommet inn i mesterskapet, har vært gode, sier Erevik, før han legger til:

– Han har stått godt. Så kan det også ha med å gjøre at Sæverås kanskje er bedre enn Torbjørn Bergerud på nærskudd. Spania er veldig glad i å avslutte sine angrep fra kortere distanse enn ni meter.

Avkast mellom Norge og Spania er onsdag kveld klokken 20.30 norsk tid. Kvartfinalen vises på TV3. Skulle Norge gå videre, møter de vinneren av oppgjøret mellom regjerende verdensmester Danmark og vertsnasjonen Egypt.

