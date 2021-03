13 smittetilfeller i Stabæk: Én av dem brøt karanteneregler

Stabæk skal nå være oppe i 13 stykker som har fått påvist positiv test for coronaviruset.

FÅR STRAFF: Sammy Skytte (til venstre) og Tortol Lumanza i aksjon for Stabæk i fjor. Foto: NTB scanpix

Det forteller Stabæk-lege Arne Røde til VG.

På mandag opplyste klubben om syv smittetilfeller, som nå altså har blitt til 13. Klubben har gjennomført omfattende testing siden helgen.

– Alle spillere med negativ test skal testes igjen i morgen. De som da tester negativt, vil gå ut av karantenen, sier Stabæk-legen.

Det er ikke presisert om det dreier seg om 13 spillere, men det er bekreftet at ni av smittetilfellene er fra spillere.

Stabæk-spillerne Sammy Skytte (24) og Tortol Lumanza (26) bekrefter at det var de som deltok på en sosial samling etter at laget hadde fått påvist coronasmitte i troppen.

Det sier både spillerne selv og daglig leder Jon Tunold til Dagbladet. Nå legger duoen seg flate for å ha brutt de generelle karantenereglene og gått på tvers av toppfotballens smittevernprotokoll:

– Vi tok et veldig dumt valg. Vi ignorerte reglene. Vi ønsker å beklage overfor klubben og for at vi har satt folk i farlige omgivelser, sier Skytte til avisen.

Danske Skytte er ifølge avisen én av de 13 som har avlagt positiv coronatest. Belgieren Lumanza har foreløpig testet negativt etter utbruddet i Stabæk.

– Vi ønsker å være åpne om den feilen vi har gjort. Dette gjør enormt vondt. Å se folk i øyne, og se lagkamerater i øynene, det kommer til å bli vanskelig. Vi kan bare beklage, sier Lumanza.

Duoen risikerer nå bøter fra det offentlige etter at de selv har fulgt Stabæks oppfordring og meldt fra til politiet om eget regelbrudd. Landslagssjef Ståle Solbakken fikk bot på 20.000 kroner da han hadde regnet feil på dagene og var til stede på HamKam-kamp på et tidspunkt han fortsatt skulle holdt seg innendørs.

Også Stabæk vil reagere mot spillerne i en eller annen form.

– Vi har ikke besluttet ennå, men diskutert det både med de to, trenere og resten av spillergruppen, som har kommet med sine innspill. Det blir en konsekvens i en eller annen form, og det blir klart i løpet av dagen eller i morgen, sier daglig leder Jon Tunold til VG.

– Kan de miste jobben?

– Nei, det er det ikke snakk om. Vi skal diskutere bredt, så får vi se. Det er viktig at spillerne ser at ting får konsekvenser.

– Tror du Stabæk-saken har negativ innvirkning på Norges Fotballforbunds foreløpige avslåtte søknad om at toppklubbene i Viken får trene igjen?

– Jeg håper ikke det, og Nakstad sa vel også at han betraktet dette som et enkelttilfelle. Vi har sagt til de andre klubbene at vi er lei oss. Det er to gutter av veldig, veldig mange, og på over ett år har vi ikke hatt andre lignende brudd på reglene, sier Tunold.

Det var prøvespiller Moussa Njie som trolig brakte viruset inn i Stabæk-kohorten. Han hadde ifølge klubben avlagt negativ coronatest i forkant av oppholdet på Nadderud, men fikk beskjed om at han var å anse som nærkontakt av en smittet person etter to treningsdager med Stabæk.

– Dette er uflaks, og med den smittespredningen som er i samfunnet nå, har han ingen skyld i dette, understreker Stabæk-sjefen.

PS! Stabæk-troppen er isolasjon/karantene etter smitteutbruddet som har rammet minst ni spillere. De har uansett ikke lov å trene etter innstramningene i Viken fylke og er totalt en av syv klubber i Eliteserien som har forbud mot fellestreninger. De øvrige er Mjøndalen, Strømsgodset, Lillestrøm, Sarpsborg, Sandefjord og Haugesund.

