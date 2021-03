Endelig fikk hun konkurrere: OL-håpet lever for Bettina

Kommer hjem fra Istanbul med fire kamper og en 7. plass.

Bettina Alstadsæther (t.h) er i full gang med å spisse formen inn mot den avgjørende OL-kvaliken i Paris i juni. I helgen gikk hun sitt første stevne på over ett år da hun ble nummer sju i Istanbul. Til venstre Andrine Farnes Hilton. Foto: Privat

I flere år har sommer-OL vært den store drømmen og det langsiktige målet for Stavanger-utøveren Bettina Alstadsæther. På grunn av koronapandemien har hun ikke fått konkurrere på over ett år, men i helgen fikk hun og konkurrentene slippe til på et Premier League-stevne i Istanbul.

Alstadsæther forklarer at restriksjonene var strenge og at alle utøverne bodde og konkurrerte på samme hotell.

Stavanger-kvinnen vant sin første kamp på dommeravgjørelse mot belgiske Nele De Vos. I neste oppgjør tok Alstadsæther seg av Arm Sukkiaw fra Thailand og vant 2–1.

Fikk ny sjanse

I kvartfinalen ble det stopp. Alstadsæther tapte 1–7 for Rozita Alipourkeshka fra Iran. Ettersom den iranske kvinnen også kom seg videre til finalen, fikk Alstadsæther kvalifisering til å kjempe om bronsemedaljen. Den ble avgjort i siste sekund da motstanderen fra Ukraina scoret kampens eneste poeng.

– Jeg endte opp med fire kamper og en 7. plass. Det er surt å tape så tett opp mot en medaljekamp, men jeg er fornøyd med egen innsats, sier Alstadsæther.

Framover fortsetter hun jakten på å kvalifisere seg til Tokyo-OL i sommer. Neste stevne ble trolig et Karate1 Premier League.stevne i Portugal siste helgen i april.

Deretter er det EM i Kroatia 20-23. mai før det største stevnet i hennes karriere: OL-kvaliken i Paris 11-13. juni.