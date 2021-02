Klæbo om suksessen: – Bruker ufattelig mye tid for meg selv

OBERSTDORF (VG) Bare 24 år gammel er Johannes Høsflot Klæbo tidenes beste mannlige sprinter. Grunnlaget ble lagt allerede på ungdomsskolen, da han ikke ville gå på nyttårsball før treningen var unnagjort.

GRUNN TIL Å GLISE: Johannes Høsflot Klæbo har tatt gull på begge sprintøvelsene under VM i Tyskland. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– Det er ingen over, ingen ved siden av.

Det sier Ola Vigen Hattestad til VG om Klæbos posisjon på listen over tidenes beste mannlige sprintere. Søndag så han Klæbo ta karrierens femte VM-gull med en helt vill prestasjon på lagsprinten her i Oberstdorf.

Det samme bevitnet trenerkollega Arild Monsen, som er full av beundring over 24-åringen fra Trondheim.

– Johannes er best. Merittene er fantastiske. Han er best på alt – utenom lengre løp. Når det er sagt, var han fem-ti sekunder på slutten unna å vinne tremilen også, sier Monsen til VG, før han legger til noen ord om Klæbos standing på toppen av sprint-hierarkiet:

– Han bør være stolt av det.

Ydmyk Klæbo

Etter å ha fulgt opp torsdagens individuelle sprintgull med en ny triumf sammen med Erik Valnes (24) søndag ettermiddag, tok Klæbo seg som vanlig god tid i møte med pressen.

På spørsmål om hvordan det er å ha oppnådd så mye så tidlig i karrieren, svarer trønderen beskjedent.

– Det er stas, men det er egentlig noe jeg tenker relativt lite på. Jeg prøver bare å bli bedre. I år føler jeg at jeg har klart å bevare sprint-egenskapene samtidig som jeg har tatt steg på distanse, og det var målet, forteller Klæbo til VG.

– Petter Northug vant 13 VM-gull. Nå har du fem. Er det et mål å bli tidenes mestvinnende, mannlige langrennsløper?

– Det er ikke et mål i seg selv. Når jeg stiller til start, vil jeg bare gjøre det best mulig. Så får vi se og telle opp etterpå.

STARTET BAK: En glitrende runde av Aleksandr Bolsjunov mot blant andre Erik Valnes, gjorde at Klæbo gikk ut nesten fem sekunder etter russiske Gleb Retivykh da lagsprinten skulle avgjøres. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Brukes som forbilde

Før Hattestad la opp som 35-åring, tok han to gull under Liberec-VM i Tsjekkia i 2009 og ble olympisk mester i russiske Sotsji i 2014. I tillegg vant Hattestad 13 enkeltseirer i verdenscupen og sprintcupen sammenlagt tre ganger.

24 år gamle Klæbo har til gjengjeld allerede fem VM-gull og tre OL-gull. Merittlisten inneholder blant annet også Tour de Ski-seier sammenlagt, to sammenlagttriumfer i verdenscupen og 36 enkeltseirer i samme sirkus.

– Før Johannes begynte å herje, var vel jeg den mestvinnende sprinteren. Nå har han tatt meg igjen, og vel så det, i så ung alder. Det sier alt om hvor god han er, forteller Hattestad, som nå er sprinttrener for Norges beste kvinner.

– Johannes gjør ting på en vanvittig bra måte. Han er gjennomført. Han er dedikert. Han er et forbilde. Teknisk bruker vi ham som et forbilde på damelaget her, og jeg gjorde det samme da jeg var trener for Slovenia.

– Viser du video av Johannes til dameløperne?

– Ja, det gjør vi. Han har andre egenskaper også, men teknisk er han nærme fasit, om ikke på fasit.

ENORM INNHENTING: Bare noen minutter senere hadde Klæbo hentet inn, gått forbi og parkert Gleb Retivykh. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Klæbos juleball-historie

Klæbo syns det er artig å høre de rosende ordene fra Hattestad. Han ler litt da han får beskjed om at han er nærmest en fasit teknisk.

– He-he. Det er hyggelig. Jeg bruker ufattelig mye tid for meg selv hvor jeg ser på min egen teknikk og andre sine teknikker. Hvilke vinkler kan jeg endre på? Hva kan jeg gjøre annerledes for å bli enda bedre? Sånne ting man kan holde på med i evigheter, tror jeg. Og jeg kan ikke bli mett. Da vinner jeg ikke skirenn, som er målet mitt. Skal jeg gjøre det, er jeg nødt til å gjøre jobben på lik linje med alle andre, og kanskje enda mer, sier Klæbo.

GULLGUTTER: Erik Valnes gikk den første etappen og Klæbo den andre da Norge vant lagsprinten. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Fartsfenomenet begynte allerede som barn å studere teknikk på video filmet av bestefar Kåre Høsflot under trening. Det har bidratt til de vanvittige resultatene.

– Da jeg vokste opp, var jeg veldig liten. Det tok lang tid før jeg kom i puberteten. Jeg hadde lite kraft. Jeg bestemte meg for at den dagen jeg vokste, skulle jeg i hvert fall ha teknikken i orden, sier Klæbo og utdyper:

– Jeg husker på ungdomsskolen at vi skulle ha nyttårsball. Da måtte vi trene i forkant. Da skulle jeg og en kompis av meg stake noen runder oppe i Nilsbyen, hvor vi trener mye. Da sto morfar i bakkene og så på forskjellige måter vi kunne løse det på for å komme raskest mulig opp. Jeg syns det har vært utrolig interessant å bruke tid på det.

NÆRT FORHOLD: Bestefar Kåre Høsflot og Johannes Høsflot Klæbo er her på en treningsøkt i Granåsen i 2018. Foto: Line Møller, VG

Kan bli bedre

Klæbo har morfar Kåre som personlig trener – med Monsen som sparringpartner. Landslagstreneren for herresprinterne roser 24-åringen, men er også klar på at Klæbo fortsatt har utviklingspotensial.

– Selv med en som er på toppen og den klart beste sprinteren, så er ikke Johannes ved veis ende. Utviklingen stopper aldri. Vi har sett på forbedringspotensial hos ham. Det er ikke all verden, men det er ting der.

– Hvilke ting kan han utvikle?

– Jeg har ingen interesse av å gi detaljer på det ut, jeg ser ingen hensikt med det, men jeg bruker det ut mot hele laget. Johannes henter også ting og inspirasjon fra de andre, men han er den som har mesteparten av kulerammen fulltegnet. Men den er ikke full enda, det er han også oppmerksom på.

– Hva gjør ham så ekstremt god?

– Det gjelder blant annet akselerasjon og at han er en artist i løypen. Han skaper energi og fart i faser hvor folk før ikke gjorde det. Det er ting han er utrolig god på. Det er veldig viktig å ta med seg videre det han er god på – men vi trigger også de tingene hvor jeg syns han kan gå bedre. Det handler absolutt ikke bare om sprint. Der er han klart best, sier Monsen.

I VM: Arild Monsen er en samtalepartner for Klæbo. Her er de på trening i Oberstdorf. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Startet nytt prosjekt

Landslagstreneren forteller at de startet et prosjekt før denne sesongen for å gjøre Klæbo bedre til å gå alene på distanse. De har blant annet jobbet med «tekniske ting kombinert med mentale prosesser». Det bidro til en svært imponerende seier på 15 kilometer med intervallstart i finske Ruka i november.

– Jeg hadde ikke trodd det. Det var en imponerende prestasjon på første forsøk. Johannes er veldig målrettet når han starter å jobbe med «et prosjekt», og det gir uttelling, sier Monsen.

Uttelling kunne det også blitt på nytt førstkommende onsdag. Da står 15 kilometer fristil på programmet her i Oberstdorf, men den øvelsen dropper Klæbo for å spare seg til det som venter senere i mesterskapet.

Publisert Publisert: 28. februar 2021 23:52 Oppdatert: 1. mars 2021 00:12

Takk for at du leser BT Ikke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis. Bli abonnent