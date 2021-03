Bjørgen åpner for NM-comeback. Det får landslagstreneren til å juble.

Mye tyder på at Marit Bjørgen blir å finne på startstreken i del to av NM. Hun har lyst til å gå 30 km. Landslagstrener Ole Morten Iversen håper hun stiller.

Vasaloppet ble en ny erfaring som ga mersmak. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

Bjørgen besto eksamen med glans. Ni mil med staking i Vasaloppet er krevende. 2.-plassen etter Lina Korsgren var imponerende, mente ekspertene. Tross alt la Bjørgen opp etter OL i Pyeongchang i 2018. Da avsluttet hun karrieren med å bli verdens mestvinnende vinteridrettsutøver. Hun skulle ta livet mer med ro.

Men så kom forespørselen fra langløpslaget Team Ragde Eiendom i mai i fjor. Bjørgen tenkte og svarte ja til å bli med mot et nytt mål – Vasaloppet 7. mars 2021. Tilbudet ble for fristende, være med i et lag som skulle hjelpe henne fremover.

Ble en langløper

Trønderen hadde drøye ni måneder på seg til å komme opp på et høyt nivå i dette sirkuset, der det er stakeekspertene som regjerer.

Den mangeårige landslagsløperen fikk hjelp av manager Jørgen Aukland og alle de andre på laget til å få tak på teknikken. Staking over 90 km krever sin kvinne.

Da Bjørgen kom i mål, sa hun ikke «aldri mer». Hun var oppglødd.

– Jeg vurderer å være med i NM på 30 km, kommer det fra 40-åringen.

Hun klarer ikke å skjule at hun har veldig lyst til å se hva hun kan utrette der og være med langrennsmiljøet igjen.

Fire ganger har hun vunnet 30 km i NM-sammenheng, siste gang på Gålå i 2017.

Marit Bjørgen underveis på det 90 km lange løpet i Sverige. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

Fakta Marit Bjørgen Født: 21. mars 1980 Sivilstand: Samboer og to barn Bosatt: Holmenkollen Klubb: Rognes Meritter: Åtte OL-gull, fire sølv og tre bronsemedaljer. Tidenes mestvinnende vinterolympier. Hun er mestvinnende VM-medaljør i langrenn med 26 medaljer, av dem 18 gull. Seier i Tour de ski, 2. og 3. plass. Har vunnet verdenscupen totalt fire ganger, og har 114 seire i enkeltrenn i den samme cupen. 25 NM-gull Les mer

Oppglødd

Tidenes mestvinnende vinterolympier, som har fulgt VM i Oberstdorf via TV-skjermen, er tent. Selv har hun 26 VM-medaljer, av dem 18 gull, men å gjøre comeback i denne sammenheng er uaktuelt.

NM derimot, passer mye bedre for en som overbeviste i Vasaloppet. Men først skal hun flytte.

– Ja, det gjør vi på onsdag, sier Bjørgen og ler.

Hun kom rett hjem til karantene og skal hjelpe til med å pakke ned saker og ting på hjemmebane. Så får samboer Fred Børre Lundberg og gode hjelpere bidra til å få flyttet innbo og annet ting og tang, til en større enebolig i Holmenkollen. Der vil hun fortsatt ha kort vei til fine løyper.

Bjørgen på trinn nummer to. Lina Korsgren vant Vasaloppet. Ida Dahl tok tredjeplassen. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

Ikke uvanlig

NM del to går i Granåsen fra 25. til 27. mars, nesten på hennes hjemmebane. Bjørgen kommer fra Rognes i Trøndelag, men kjenner også dette området godt.

Arrangøren Byåsen skal avvikle 30 km i klassisk, mens menn skal gå 50 km. Det er også teamsprint og 5/10 km klassisk. Eirik Brandsdal fra Kjelsås skal være med på lagsprinten, med Håvard Moseby som makker.

Det er slett ikke uvanlig at langrennsløpere som har gitt seg blir med i et norsk mesterskap.

Tiden inn mot Vasaloppet krevde flere økter enn det hun hadde lagt opp til etter at hun ga seg med toppidrett. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Klapper for deltagelse

Landslagstrener Ole Morten Iversen beskriver Bjørgen deltagelse i NM slik:

– Herlig, kjempebra, stort, bra for alle og ikke minst arrangøren.

På VMs siste dag i Oberstdorf, med en femmil som sent vil bli glemt, fikk han ikke sett på Vasaloppet selv.

– Men jeg fikk med meg at Marit gjorde en vanvittig bra prestasjon. Jeg hørte at hun hadde forberedt seg meget godt.

Selv er han fornøyd med sine egne løperes uttelling i Tyskland.

– Jeg er ikke den som er ivrigst på å telle medaljer, men vi er totalt meget godt fornøyd. Det var i overkant av forventninger. Og på den siste tremila kom det frem hvor mange gode løpere vi har. Det er ikke så ofte vi som trenere får oppleve det.

Langrennsgjengen dro videre til Sveist mandag, og verdenscuprenn der.

Så venter kanskje Marit Bjørgen på dem i Trondheim?