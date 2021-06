Sveriges landslagsback nyforelsket: Falt for TV-kjendis rett før EM

Sveriges venstreback Pierre Bengtsson (33) har funnet kjærligheten med en nyskilt tobarnsmor, som attpåtil er en av Sveriges mest profilerte journalister. Slikt skaper oppmerksomhet hos vår nabo i øst.

NERVEPIRRENDE KAMP: Pierre Bengtssons nye kjæreste, Caroline Neurath (t.v.), så Sveriges kamp mot Spania fra tribunen i Sevilla. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Carolina Neurath (35) var hjertelig til stede på stadion i Sevilla da Sverige klarte å ta ett poeng i sin EM-åpningskamp mot Spania mandag. Etter 84 minutter kom Pierre Bengtsson på banen, da Emil Forsberg måtte ut.

– Det var artig at Pierre fikk komme inn og spille på slutten og gjorde det bra. Selv om han åpenbart burde ha startet kampen mener jeg, selvsagt helt upartisk, skrev Neurath i en sms til Expressen etter kampen.

Den svenske avisen viser bilder av Neurath sammen med de andre kledd i gult og blått på tribunen med munnbindet godt plassert under haken, og med et digert bruskrus i hånden.

fullskjerm neste DUELL: Pierre Bengtsson (t.h.) og Spanias Marcos Llorente kjempet om ballen i mandagens EM-kamp. Den endte målløs. 1 av 5 Foto: Pierre Philippe Marcou / POOL / AFP POOL

35-åringen er forfatter og prisbelønnet økonomijournalist. De siste årene har hun vært programleder for Morgonstudion på SVT. Nå leder hun Økonomibyrån i samme TV-kanal. Neurath giftet seg med forretningsmannen Niclas Engsäll i 2017. I 2019 fikk paret sitt andre barn.

For to uker siden bekreftet Neurath at hun og Bengtsson er et par, etter at de ifølge den svenske avisen Aftonbladet hadde holdt forholdet hemmelig i flere måneder.

– Vi har kjent hverandre siden januar og truffet hverandre mer seriøst siden mars, men mer enn det vil jeg ikke si, sa Neurath til Aftonbladet for to uker siden.

PÅ FEST: Carolina Neurath og eksmannen Niclas Engsäll på galla i januar i 2018. Nå har hun funnet kjærligheten med Sveriges EM-spiller Pierre Bengtsson. Foto: Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Bengtsson er en solid venstreback og har spilt i FC København i flere perioder og har hatt Norges landslagstrener Ståle Solbakken som sjef. Han har også vært proff i tyske Mainz 05. Og om Bengtsson liker utfordringer på fotballbanen, så kunne Neurath fortelle etter bruddet med ektemannen at hun også er en liten utfordring.

– Om jeg ser på meg selv og ser hva jeg gjør feil, så er jeg absolutt ikke perfekt å leve med. Jeg har et stort behov for å jobbe, skrive, treffe venner og trene. Jeg er heller ikke så romantisk som person, og det kan nok skape irritasjon og frustrasjon i et forhold, sa Neurath til Aftonbladet tidligere.

Det var meget god stemning blant svenskene som hadde reist til Sevilla mandag:

Sverige er i EM-gruppe med Slovakia og Polen, i tillegg til Spania. Slovakia slo Polen oppsiktsvekkende 2–1 mandag. Slovakia leder dermed gruppen etter én kamp. Sverige møter Slovakia fredag og Polen onsdag 23. juni.

PS! Tirsdag kveld møtes Ungarn og Portugal klokken 18, før det blir storkamp fra arenaen i München mellom Frankrike og Tyskland klokken 21.

Publisert Publisert: 15. juni 2021 15:48