Vålerenga lekte seg videre i CL-kvaliken: – En tålmodighetsprøve

VALLE (VG) (Vålerenga - Klaksvik 7–0) De sløste stort med sjansene, men tre mål på tre minutter i den første omgangen la grunnlaget for en behagelig aften da Vålerenga tok seg videre til Champions League-playoff.

– Det er en tålmodighetsprøve å spille mot sånne lag. De har ingen intensjon om å angripe. Jeg føler de går for 0–0 og straffer fra avspark, sier Sigrid Heien Hansen til VG etter storseieren mot IK Klaksvik.

For fra Ajara Njoya tok avsparket på Intility Arena, var oppgjøret i Champions League-kvalifiseringen mot den færøyske seriemesteren nesten å regne som ett langt Vålerenga-angrep.

Hjemmelaget dominerte fullstendig. Gjestene var knapt over på Vålerengas banehalvdel og var ikke i nærheten av å skape en eneste målsjanse på Oslos østkant.

Heien Hansen tar likevel med seg noe læring fra oppgjøret.

– Jeg synes vanligvis vi er best når vi møter lag som står høyt på oss, så vi har veldig godt av å få trent på denne typen kamper også. Jeg tenker det er en god erfaring og så er jeg glad for at vi fikk punktert kampen allerede tidlig i første omgang, sier 25-åringen.

BYTTET UT HALVVEIS: Sigrid Heien Hansen ble byttet ut i pausen i oppgjøret mot Klaksvik der VIF-trener Jack Majgaard Jensen rullerte stort på laget. Foto: Terje Bendiksby

– Jeg synes det er en fin forestilling spillerne viser i dag. Det er godkjent, sier trener Jack Majgaard Jensen etter kampslutt.

Dansken valgte å rotere mye på laget fra elleveren som slo LSK Kvinner i helgen. Blant annet var midtbaneprofil Sherida Spitse plassert på benken fra start.

– Vi har en kjempebra tropp. Man kan alltid si at man roterer på laget. Det gjør vi jo når noen spillere går inn og noen går ut, men det er vanskelig å si hva som er det beste laget, sier dansken.

– Vi har stor konkurranse. For meg handler det om å få spilt inn spillere så vi får enda bedre konkurranse. Det er bare bra for en trener å ha så mange muligheter som mulig.

Kveldens første av syv scoringer kom i det 24. minutt. Rikke Nygard danset seg fremover og inn i gjestenes sekstenmeter før hun ble felt og fikk straffespark. Synne Jensen satte sikkert inn straffen.

Jensen startet målfesten også i helgen mot LSK Kvinner:

To minutter senere doblet Ajara Njoya ledelsen etter en lekker flikk fra Celin Bizet Ildhusøy, før Janni Thomsen stusset inn 3–0 etter en corner fra Jensen.

Oslo-laget opprettholdt dominansen og hamret løs mot Klaksvik-keeper Óluva Joensen etter sidebyttet.

For til tross for at det ble hele syv scoringer til slutt, sløste Toppseriens serieleder enormt med mulighetene de fikk.

– Effektivitet er en egenskap som må trenes. Jeg kunne nok satt mange sjanser i dag, sier Heien Hansen.

– Så er det også noe med å møte et lag som kanskje er et nivå under oss. De er ikke alltid der de «skal» være – plutselig får du en sjanse du ikke trodde du skulle få. Jeg skulle ønske vi var mer effektive, men sånn er det, sier hun og påpeker at syv scoringer naturligvis er godkjent.

For etter å ha trillet og trillet i lange perioder av den andre omgangen, løsnet det igjen for hjemmelaget.

LEKENT HUMØR: Celin Bizet Ildhusøy danset rundt med motstanderne onsdag kveld, men klarte ikke skrive seg på scoringslisten. Foto: Terje Bendiksby

Innbytter Andrine tomer serverte Njoya da hun satte inn 4–0-scoringen.

Ni minutter senere tok venstrebacken saken i egne hender. Tomter klinket til fra like utenfor boksen og hamret den i det lengste hjørnet til 5–0.

På tampen av oppgjøret økte backkollega Cathrine Bott til 6–0 før en lekker cornervariant fra Sherida Spitse til Rikke Nygard avsluttet kvelden.

Dermed er Oslo-klubben klar for playoffrunden i Champions League.

Hvem som blir motstander der trekkes førstkommende fredag klokken 12.00 i Nyon. Playoffrunden spilles som enkeltoppgjør og vinneren går inn i 16-delsfinalene i Champions League.

