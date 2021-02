Ronaldo brukte hodet og gikk forbi Lukaku

(Juventus-Crotone 3–0) Cristiano Ronaldo (36) og Romelu Lukaku (27) utkjemper en heidundrende duell om å bli storscorer i Serie A - og Zlatan Ibrahimovic (39) lurer også i sivet.

Cristiano Ronaldo scoret to ganger mot Crotone mandag kveld - da Juventus vant greit 3–0 og inntok 3. plassen, bak Inter og AC Milan, på tabellen.

Ronaldo har dermed 18 Serie A-mål denne sesongen - mot Lukakus 17, etter at han scoret én gang i byderbyet mot AC Milan søndag. Zlatan Ibrahimovic er en av flere spillere som følger på 14 mål.

Med seier i en hengekamp blir avstanden fram til Inter bare fem poeng for Juventus - og ett poeng fram til AC Milan. Det betyr at det ikke er helt utenkelig at Juventus kan ta enda en Scudetto-tittel.

Ronaldo scoret med to herlige hodetreff hjemme i Torino mandag kveld. Scoringene kom i løpet av åtte minutter i slutten av 1. omgang. Det siste målet kom ved amerikaneren Weston McKennie.

Dermed er Cristiano Ronaldo nå oppe i 90 mål totalt for Juventus i alle turneringer - siden han kom til klubben sommeren 2018.

Dette betyr samtidig at Ronaldo har scoret minst 25 mål i 14 sesonger på rad:

2007-08: 42.

2008-09: 26.

2009-10: 33.

2010-11: 53.

2011-12: 60.

2012-13: 55.

2013-14: 51.

2014-15: 61.

2015-16: 51.

2016-17: 42.

2017-18: 44.

2018-19: 28.

2019-20: 37.

2020-21: 25*.

Det var viktig for Juventus å slå tilbake mandag kveld etter at de tapte i den første åttendedelskampen mot Porto i Champions League sist uke.

De to målene betyr også at Ronaldo nå har scoret mot samtlige Serie A-klubber.

Den eneste skuffelsen var at det ikke ble hattrick ...

