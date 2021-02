Solskjær etter VAR-situasjon: – Noen må brygge litt kaffe

(West Bromwich Albion - Manchester United 1–1) Hoveddommer Craig Pawson og videodommer Jon Moss havnet i fokus da Manchester United tapte poeng mot nestjumboen West Bromwich.

DEN VEIEN TIL KAFFETRAKTEREN: Ole Gunnar Solskjær mente videodommer Jon Moss kunne håndtert en nøkkelsituasjon i kampen mot West Bromwich bedre. Foto: NICK POTTS / POOL

Spesielt da Harry Maguire gikk i bakken etter en duell i straffeområdet etter et frispark ble det uoversiktlig.

Dommer Pawson dømte først straffespark, fikk så se TV-bildene som fikk ham til å ombestemme seg og deretter viste nye repriser at Maguire var i offside. Det skulle altså ikke vært snakk om å blåse straffespark i det hele tatt.

Det siste virket hverken Pawson eller spillerne klar over, som skapte stor misnøye og førte til at United-kapteinen klaget over at avgjørelsene gikk mot dem:

Manchester United-sjef Ole Gunnar Solskjær var ikke bare imponert over videodommernes opptreden etter den skuffende 1–1-kampen mot nestjumboen West Bromwich.

– Jeg så at Harry (Maguire) var i offsideposisjon, så noen må ha sovet på VAR-kontoret eller hvor enn de er. Noen må brygge litt kaffe. Dette kunne ha blitt unngått om de hadde vinket ham av for offside i utgangspunktet, sier Solskjær ifølge Manchester Evening News.

En annen avgjørelse som fikk oppmerksomhet var at Mbaye Diagnes åpningsmål etter snaue to minutter ble stående, til tross for det som virket som noe overdreven armbruk i duell med svenske Victor Lindelöf.

Her var imidlertid Solskjær mer diplomatisk.

– Ettersom jeg var spiss selv, hadde det vært tøft å miste et mål som det, sier Solskjær om situasjonen, men etterlyser mer konsekvent dømming i tvilsomme situasjoner.

Motstandertrener Sam Allardyce er - ikke uventet - enig i at Maguire var i offside, og at han dermed ble «fryktelig forvirret» over at stopperen i det hele tatt ville ha straffespark.

– Vi var så sikre på at det var straffe, jeg forstår ikke hvorfor de måtte sende ham til TV-skjermen. Kontakten var minimal, men det var straffe. Det virker som avgjørelsene går mot oss, sa Maguire til Sky Sports.

Tidligere Liverpool-spiller og -trener Graeme Souness gikk til slutt hardt ut mot måten Maguire uttalte seg på etter kampen.

– Han er definitivt i offside og han faller som om han ble truffet av et balltre, han filmer. Han kaster seg. Dette var en eksepsjonelt dårlig prestasjon og et eksepsjonelt svakt resultat for United, mener jeg, sa han i Sky Sports-sendingen etter kamp.

