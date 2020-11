Engene Thanderz etter VM-tapet: – Skandale at dommeren stoppet kampen

Katharina Engene Thanderz (32) mener dommeren burde ha latt henne fortsette den siste halvannen runden mot Terri Harper (24) i VM-kampen, som endte med tap på teknisk knockout.

BEHOLDT BELTENE: Terri Harper kåres til vinner på teknisk knockout av ringdommer Victor Loughlin. Katharina Engene Thanderz (t.h.) mener hun burde fått fullføre kampen. Foto: Mark Robinson, Matchroom

Publisert Publisert Nå nettopp

– Det er en skandale at dommeren stoppet kampen. Det er virkelig helt utrolig, men sånn er det å bokse på bortebane, sier Thanderz til VG.

Det var i niende runde at dramatikken oppsto i Wembley Arena. Terri Harper lå etter all sannsynlighet langt foran på poeng, og Thanderz eneste mulighet til å ta WBC og IBO-beltene i super fjærvekt var å vinne på knockout.

Men først ble det en uforskyldt skalling mellom de to bokserne, og Thanderz fikk seg en skikkelig smell i nesen. Mens blodet rant fikk hun noen sekunders pause før kampen fortsatte.

– Jeg kom ut av fokus da jeg ble skallet. Det er 100 prosent min feil, og hun traff meg til kroppen fordi jeg fokuserte på skallingen, sier Engene Thanderz.

Les også Engene Thanderz tapte VM-kampen på teknisk knockout

STARTEN PÅ SLUTTEN: Terri Harper treffer med et hardt kroppsslag som skaper store problemer for Katharina Engene Thanderz. Foto: Mark Robinson / Mark Robinson

Harper, som for øvrig hadde skadet sin høyre hånd, traff med ett knallhardt venstreslag til kroppen. Engene Thanderz fikk tydelig vondt og hadde mer enn nok med å forsvare seg. Det mener 32-åringen at hun klarte, men dommer Victor Loughlin gikk imellom og vinket det av da 48 sekunder gjensto av den nest siste runden.

Da hadde Harper truffet med to nye venstreslag – til kroppen og hodet.

– Det var kanskje like greit. Hun lå håpløst etter på poeng. Hun var ikke i nærheten av en knockout, men det var et kroppsslag som virkelig tok i forkant der. Vi så at det stoppet opp helt for Katharina, sa Viasat-kommentator Thomas Hansvoll i sekundene etter nederlaget.

– Det var nok litt for tidlig av dommeren, men samtidig greit. Hadde dette vært en jevn og tett kamp, så ville det vært for tidlig, sier boksekommentator Erik Nilsen til VG.

På forhånd hadde Nilsen, som også er generalsekretær i Norges Bokseforbund, spådd at det ville bli en helt åpen kamp og at Engene Thanderz hadde gode muligheter til å bli tidenes andre kvinnelige verdensmester sammen med Cecilia Brækhus.

– Harper var veldig god, og det var nivåforskjell mellom disse to. Katharina fikk det tøft, og virket ganske frustrert underveis, sier Nilsen.

NESEBLOD: Katharina Engene Thanderz fikk seg en skikkelig smell i nesen da hun skallet med Terri Harper i niende runde. Foto: Mark Robinson, Matchroom

– Harper gjorde en bra kamp, hun vek unna meg og danset mye rundt i ringen. Men jeg følte at jeg kom mer og mer inn for hver runde, og traff henne med mange gode og harde slag, oppsummerer Engene Thanderz.

Engene Thanderz var ubeseiret i sine 13 første proffkamper, men bokseren som har kontrakt med tyske Team Sauerland ser fremover etter sitt første nederlag i karrieren.

– Knyttenevne mine ser ikke ut, så noe må jeg ha fått til i løpet av kampen. Dette er ren erfaring for meg, og jeg kommer sterkere tilbake, lover hun.

PS! I hovedkampen på stevnet i London herjet irske Katie Taylor med spanske Miriam Gutierrez og vant med poengene 100–90, 100–89 og 99–91. Gutierrez tok telling i fjerde runde.

Publisert Publisert: 15. november 2020 22:17

Takk for at du leser BT Ikke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis. Bli abonnent