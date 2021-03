Solbakken fikk nei fra stjernene: – Ingen av oss hadde lyst

GIBRALTAR (VG) Da Norge scoret sitt tredje mål mot Gibraltar, ropte Ståle Solbakken (53) til seg sine to stjernespisser.

SPISSDUO: Jonas Svensson (t.h.) gratuleres av den norske spissduoen Alexander Sørloth og Erling Braut Haaland etter sitt første landslagsmål. Foto: Javier Fergo / AP

Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth jogget mot sidelinjen.

På grunn av de tomme tribunene var det enkelt å høre Solbakkens spørsmål til duoen:

– Hvem av dere skal ut?

Haaland og Sørloth så på hverandre. Begge ristet på hodet. Dermed var Solbakken like langt.

– Jeg tenkte at hvis en av dem hadde null krefter og ville ut, så er de jo to voksne mennesker. Det var litt hipp som happ for meg, sier landslagssjefen til VG.

Noen minutter senere ropte han på Haaland. Det var jærbuen som ble ofret for innbytter Joshua King.

– Alex spilte ikke på fredag, så da jeg fikk tenkt meg om, tok jeg ut Erling. På lørdag må begge være klare til å løpe mye mer. Det blir en helt annen type kamp, sier Solbakken og sikter til oppgjøret mot Tyrkia i Malaga.

Sørloth bekrefter etter 3–0-seieren over Gibraltar at han aldri ville gått med på å bytte seg selv frivillig ut.

På spørsmål om hva han synes om Solbakkens demokratiske tilnærming, kikker han bort på sjefen og ler.

– Jeg synes det var litt artig. Jeg tror han fikk svar om at ingen av oss hadde lyst til å gå ut. Vi hadde lyst til å score flere mål, sier Sørloth til VG.

Trønderen scoret ett, med en heading like før pause, mens Haaland gikk målløs av banen – til tross for fem betydelige muligheter.

– Det kan skje alle. Erling og Alexander kunne scoret flere. Så lenge de kommer til sjanser, er jeg fornøyd, sier Solbakken.

Sørloth mener de skjøt den gibraltiske keeperen god.

– Han har aldri spilt en så god kamp før, ler Leipzig-spissen.

