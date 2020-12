Petter Northug siktet for oppbevaring av seks gram kokain og råkjøring

Petter Northug (34) må avgi forklaring i Oslo tingrett mandag. Han er siktet for å ha oppbevart over seks gram kokain og 0,6 gram MDMA.

FØRJUL I RETTEN: Petter Northug skal avgi forklaring angående brudd på vegtrafikkloven og besittelse av narkotika. Foto: DAVID ENGMO, VG

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Northug skal også ha oppbevart tre tabletter som inneholder det narkotiske stoffet Diazepam og to tabletter som inneholder Alprazolam, ifølge siktelsen. Han må også svare for uvettig kjøring.

I siktelsen legges det til grunn at Northug brukte kokain natt til 11. august i år.

Han siktes også for å ha kjørt over 200 km/t ved tre forskjellige anledninger over tre dager.

Ifølge siktelsen har Northug kjørt 203 km/t i 110-sone på E6 ved Espa den 10. august, 204 km/t mellom Trysil og Elverum i 80-sone den 12. august, 221 km/t i samme område dagen etter, og 168 km/ i 110-sone senere den samme dagen.

Politiet legger til grunn at Northug selv brukte mobil og filmet speedometeret ved de tre første hendelsene.

Siktelsen beskriver hvordan Northug ved flere av disse hendelsene foretok flere forbikjøringer før han stanset bilen midt i veien og på nytt akselerte og kjørte videre i høy hastighet midt i veien.

«Samtidig foretok han flere forbikjøringer i denne hastigheten, blant annet i en venstresving. Han kjørte også flere ganger i motsatt kjørefelt mens han hele tiden filmet og kommenterte egen kjøring», beskrives det i siktelsen, om hendelsen da han kjørte i 221 km/t mellom Trysil og Elverum.

Northug vil mandag forklare seg via videolink.

Politiadvokat i saken er Karoline Ekeberg og forsvarer er Halvard Helle. Rettens administrator er tingrettsdommer Ole Kristen Øverberg. Saken er berammet i rettssal 250 i Oslo tinghus, men av smittevernhensyn vil det være svært begrenset med plasser i tinghuset.

I tilståelsessaker er det vanlig at dommen fastsettes i rettsmøtet – etter at siktede har forklart seg for dommeren.

Målt til 168 km/t

VG har forsøkt å komme i kontakt med Petter Northugs advokat Halvard Helle. Det var TV 2 som brakte nyheten først.

Den tidligere skikongen er siktet for brudd på vegtrafikklovens bestemmelser om hastighet og besittelse av mindre mengder kokain.

Bakgrunnen for saken er at han i august ble stoppet av politiet på E6 nord for Oslo. Han ble målt til 168 kilometer i timen i en 110-sone.

Etter dette besluttet politipatruljen å ransake hjemme hos ham. Det var da de gjorde beslag av 10 gram kokain.

– Jeg har et alvorlig rusproblem, bestående av alkohol, narkotika og piller i forbindelse med periodevis hard festing i det siste. Og det har blitt mye hard festing i det siste, uttalte Northug da han første gang forklarte seg offentlig etter hendelsene.

– Jeg var på fest tirsdag kveld, til langt på natt på onsdag. Der ble det inntatt både alkohol og kokain, og sent onsdag kveld kjørte jeg til Trysil. Torsdag var jeg på skiskolen, fortalte Northug henvendt til medieoppbudet 22. august.

Han sa også at han har gjort mye som han skammer seg over «i jakten på spenning og intense opplevelser.»

– Nå har det gått over styr og jeg trenger hjelp, sa Petter Northug for fire måneder siden.

Publisert Publisert: 17. desember 2020 13:49 Oppdatert: 17. desember 2020 15:38