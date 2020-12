En tidligere ridetrener i Bergen Rideklubb ble i 2016 dømt for seksuelle overgrep. Nå må klubben svare på kritikk for at de fortsatt har tette bånd til mannen. Bildet er fra Bergen ridesenter og er tatt i fjor. Det har ingen tilknytning til saken, men er ment som illustrasjon. Foto: Hedvig Idås (arkiv)