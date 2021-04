Pappa Haaland reagerer etter sønnens exit mot City: – Merkelige avgjørelser

(Borussia Dortmund – Manchester City 1–2, 2–4) Erling Braut Haaland (20) gikk målløs av banen for syvende gang på rad. Det blir ingen Champions League-kamper før tidligst neste sesong.

BUKKET UNDER: Erling Braut Haaland kom ikke til noen sjanser mot John Stones og Manchester City-forsvaret. Foto: WOLFGANG RATTAY / REUTERS

Jærbuen og hans lagkamerat åpnet med heidundrende intensitet, tok ledelsen ved fenomenet Jude Bellingham (17), men gikk tomme for krefter og måtte bukke under for Manchester Citys snuoperasjon.

Årets Champions League-eventyr er dermed over for Borussia Dortmund – og neste års deltagelse henger i en tynn tråd med syv poeng opp til fjerdeplass Eintracht Frankfurt og seks Bundesliga-kamper igjen å spille.

Om Haalands drakt fortsatt er gul når høsten kommer, eller om den er byttet ut med lyseblått, hvitt, blått eller rødt, gjenstår å se, men i mellomtiden kan han krysse fingrene for at PSGs Kylian Mbappé (8 mål i turneringen) ikke scorer mer to mål i semifinalene og en eventuell finale.

I så fall kan 20-åringen (10 mål) trolig kalle seg Champions League-toppscorer i mai.

For Riyad Mahrez og Phil Foden, målscorerne for Manchester City, fortsetter jakten på klubbens besettelse: Historiens første Champions League-triumf, den første på ti år for stjernemanager Pep Guardiola.

Det er det ikke alle som er like fornøyd med. For selv om pappa Alfie Haaland spilte for Manchester City selv, levner hans Twitter-melding like etter kampslutt liten tvil om hvor hans lojalitet ligger nå.

– Bra gjort, City. Gratulerer. Men det var noen merkelige dommeravgjørelser over de to kampene, skriver Alfie Haaland, som trolig sikter til den kontroversielle Bellingham-annulleringen i den første kampen og den diskutable straffeavgjørelsen mot Emre Can i returen.

– Det er en streng avgjørelse, sier Borussia Dortmund-trener Edin Terzić til V4.

Se straffesituasjonen i høydepunktene her:

Hey Jude

Husker du hva du gjorde som 17-åring? Kanskje var det torsdagens matteprøve som skapte hodebry en typisk onsdagskveld. Kanskje besto deltidsjobben av å selge dopapir for å finansiere russebussen.

For den 17 år og 289 dager gamle Jude Bellingham er virkeligheten en litt annen.

Etter et godt Dortmund-angrep, der Haaland viste muskler ved å holde unna John Stones og spille ballen videre til Mahmoud Dahoud, som fikk skuddet sitt blokkert før ballen havnet i Bellinghams føtter.

Med en utsøkt avslutning prikket han ballen opp i høyre kryss. Med den tre år eldre (!) Haaland halsende etter seg, slapp den tidligere Birmingham-juvelen jubelen løs foran TV-kameraene.

HEY JUDE: Jude Bellingham og Erling Braut Haaland feirer Borussia Dortmunds 1–0-mål mot Manchester City. Foto: INA FASSBENDER / AFP

Han er nå den nest yngste spilleren i Champions League-historien til å score i utslagsrundene – kun slått av Bojan Krkić (17 år og 217 dager). Han falmet etter en eventyrlig start på Barcelona-karrieren, men få vil sette penger på en lignende karriereutvikling for engelskmannen som fremstår som et stadig sikrere navn i Gareth Southgates EM-tropp til sommeren.

Terzić understreket før kampen at han ønsket en Haaland som klarte å holde ballen oppe for laget som møtende spiss, og det var i denne delen av spillet at nordmannen utmerket seg; alltid presis i mottakene, etterfulgt av gode avleveringer.

Den første omgangen var en mesterlig oppvisning i tysk gegenpress; Dortmund lot ikke City-stjernene få puste i et eneste sekund og flokket seg raskt rundt de lyseblå som en sverm av bier.

Etter pause virket de, kanskje ikke så overraskende, tappet for energi.

Haaland-prat med Foden

Det skulle straffe seg: Emre Can, mannen som rotet bort ballen før Kevin de Bruynes åpningsmål i den første kampen, hadde kroppen i en bisarr fasong da han forsøkte å heade den bort etter et innlegg, men endte opp med å sende den i egen arm.

Til tross for at de nye handsreglene tilsier at det kan gjøres unntak dersom ballen treffer hodet før den går i spillerens arm, pekte dommer Carlos Del Cerro Grande på straffemerket etter en VAR-sjekk.

Riyad Mahrez banket den i mål.

Men dette var kvelden for engelske supertalenter.

Dessverre for Haaland & Co hadde Manchester City også ett på lager.

Med en rapp og lav avslutning fra skrått hold, stolpe inn forbi en Marwin Hitz som burde gjort det bedre, befestet 20 år gamle Phil Foden sitt lags skjebne som Champions League-semifinalist med sin andre scoring på de to siste kampene i turneringen.

Etter kampen gikk han, akkurat som forrige uke, rett til sin jevnaldrende motstander Haaland. De to ungguttene holdt seg for munnen mens de utvekslet noen ord.

Bildene – og utfallet av kampen – vil ikke roe ned spekulasjonene rundt en mulig Manchester City-fremtid for Erling Braut Haaland.