Arteta om Ødegaards kapteinsrolle: – Jeg er veldig stolt

Arsenal-manager Mikel Arteta (39) synes det er stas at Ståle Solbakken (53) valgte Martin Ødegaard (22) som ny kaptein på det norske landslaget.

DUO: Arsenal-manager Mikel Arteta roser personligheten til Martin Ødegaard. Foto: SHAUN BOTTERILL / X01348

– Han (Martin) var virkelig stolt, og jeg er også veldig stolt for at han har oppnådd det. Han har vist frem karakteren sin her hos oss. Jeg er veldig glad på hans vegne, sier Arteta til VG.

Spanjolen har tidligere snakket varmt om Ødegaards lederskap til VG.

Ødegaard er på utlån fra Real Madrid til Arsenal ut sesongen. Arteta har flere ganger hintet om at han ønsker å ha med seg nordmannen til neste sesong.

Nylig ga Arsenal-legenden Ian Wright uttrykk for at Ødegaard bør spille for en bedre klubb.

– Når jeg ser på hvordan han spiller for oss og hvordan han behandler ballen, er han akkurat det vi trenger. Men når du ser hvor Arsenal er, hvorfor vil han komme permanent til Arsenal? Han er mye bedre enn det, sa Ian Wright under TV 2s sending sist helg.

Da VG konfronterte Arteta med Wrights uttalelse, var spanjolen ordknapp.

– Jeg nyter virkelig å ha Martin her hos oss, sier Arteta til VG.

Den norske landslagskapteinen har kontrakt med Real Madrid frem til sommeren 2023.

– Jeg har ikke tenkt på hva som skjer til sommeren. Avtalen min med Arsenal varer ut denne sesongen. Vi får se hva som skjer til sommeren. Men jeg har sagt ting før som jeg fortsatt står for: Stabilitet og utvikling er nøkkelord, svarte Ødegaard nylig på VGs spørsmål om hva han vil vektlegge når hans langsiktige kurs skal stakes ut til sommeren.

Ødegaard tråkket over i landskampen mot Gibraltar 25. mars. Han spilte de neste oppgjørene mot Tyrkia og Montenegro for Norge, samt i 0–3-tapet for Arsenal mot Liverpool.

Ødegaard var derimot ikke å se mot Slavia Praha (1–1) i første kvartfinale, eller i helgens seriekamp mot Sheffield United (3–0).

Arteta sier det er usikkert om Ødegaard og Pierre-Emerick Aubameyang kan spille torsdagens returkamp i Tsjekkia. Han svarte dette på spørsmål om duoen skal trene onsdag:

– Det kommer an på hvordan de føler seg når de våkner. I går kunne ingen av dem trene. I dag skinner solen. Kanskje passer det bedre.

