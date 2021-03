Malene (27) og Elias (22) norske helter i USA: – Ha’kke ord

Malene Trosten Andersen (27) og Elias Ishoel (22) sørget for at det ble norsk seier for begge kjønn i verdens mest prestisjefylte snøscooter-serie.

Elias Ishoel (t.v.) og Malene Trosten Andersen vant for hvert sitt kjønn. Foto: Privat

Mens Ishoel var best blant gutta for tredje året på rad, var det aller første gang Malene Trosten Andersen vant sammenlagt.

– Det er skikkelig stas å ha fått til dette, fastslår Elias Ishoel til VG.

Når vi gratulerer Malene Trosten Andersen og ber om en kommentar, svarer Vadsøkvinnen som er bosatt i Alta, slik:

Hele vinterhalvåret drar hun rundt i amerikanske nord-stater og kjører den amerikanske snøscootercross-serien, som heter Amsoil og er et mesterskap som går over 16 runder.

– Etter en intens sesong skal jeg nå ta meg en velfortjent ferie, fastslår Malene Trosten Andersen, som er en kjent som en harding på snøscooteren. Hun har blant annet kjørt med «halv» tunge, med knekt ankel og med hånden knust. Og med gips.

Hun sikret mesterskapet i det aller siste løpet, som gikk i Eagle River i Wisconsin.

Her kan du lese en artikkel vi hadde om Malene Trosten Andersen i starten på sesongen:

– Malene har jobbet hardt hele sesongen, og har vært målbevisst i hver konkurranse. Hun har gjennom hele vinteren gjort de rette valgene, og hun har vært smart når det gjelder, sier landslagstrener Pål Grøtte til Norges Motorsportforbunds hjemmeside.

Oppdalingen Elias Ishoel sikret totalseieren allerede før det siste løpet. Han vant også mesterskapet også i 2018/19 og 2019/20.

– Jeg har lagt ned utrolig mange timer på testing og trening. Temaet har jobbet knallhardt hele sesongen. Derfor har det vært en stabil og bra vinter.

Han har vunnet hele 11 av de 16 løpene, mens Malene Trosten Andersen har vunnet ni.

Slik kan det se ut når han svever over snøen:

Foto: Privat

