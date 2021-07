Eksperter tror Bottas vrakes for «ung og sulten» brite

Etter fem sesonger i Mercedes-bilen mener ekspertene at det er mye som tyder på at finske Valtteri Bottas (31) byttes ut.

RIKTIG MANN: Ekspertene mener George Russell er riktig mann til å ta over etter Valtteri Bottas i Mercedes-bilen. Foto: XPB / XPB Images/PA Images

Bottas har hatt en skuffende start på sesongen, og ligger helt nede på femteplass i VM-sammendraget med 92 poeng etter ni løp. Det er 90 poeng bak den ledende Red Bull-føreren Max Verstappen. Nå tror ekspertene det går mot en «degradering» for Bottas.

– Teorien går på at det er litt overraskende at Hamilton sin kontrakt ble annonsert i Østerrike og ikke på hjemmebane hvor de kunne fått mer oppmerksomhet, sier Formel 1-ekspert Atle Gulbrandsen til VG.

Mercedes annonserte forrige helg at Hamilton har signert en ny toårskontrakt.

Russell sier selv tirsdag i Formula 1-podcasten at han kan forsikre at det ikke er noen kontrakter som har blitt signert, og at ingenting skal annonseres i Silverstone førstkommende helg.

Fakta Topp-5 sammenlagt etter ni runder: 1: Max Verstappen (Red Bull Racing Honda) – 182 2: Lewis Hamilton (Mercedes) – 150 3: Sergio Perez (Red Bull Racing Honda) – 104 4: Lando Norris (McLaren Mercedes) – 101 5: Valtteri Bottas (Mercedes) – 92 Les mer

Gulbrandsen har mange kontakter i motorsportmiljøet og de hevder at den britiske Williams-føreren George Russell kommer til å ta over Bottas’ sete i Mercedes.

– Russell er bedre enn Bottas, og han er ung og sulten. Mercedes trenger en bedre fører for å henge med i konstruktørmesterskapet, sier Gulbrandsen.

Red Bull leder konstruktørmesterskapet med 44 poeng ned til Mercedes på andreplass, mye takket være suverene Max Verstappen.

V Sport-kommentatoren legger til at Hamilton er veldig komfortabel med å kjøre med Bottas, og at det kan ha en innvirkning på Mercedes sitt valg.

– Han vet ikke hvordan styrkeforholdet er mellom han og Russell, mens Bottas har han god kontroll på.

Fakta Konstruktørmesterskapet: Stillingen etter 9 av 23 runder: 1: Red Bull – 286 2: Mercedes – 242 3: McLaren – 141 4: Ferrari – 122 5: AlphaTauri – 48 6: Aston Martin – 44 7: Alpine – 32 8: Alfa Romeo – 2 9: Williams – 0 10: Haas – 0 Les mer

NY MERCEDES-FØRER?: Geroge Russell tar ifølge ekspertene over Valtteri Bottas’ plass som ny Mercedes-fører til helgen. Foto: CHRISTIAN BRUNA / EPA

Mercedes’ gallionfigur Lewis Hamilton er klar på at han er veldig fornøyd med å ha Bottas som lagkamerat i et intervju med Motorsport-Total.

– Når det gjelder forholdet mitt til Valtteri, er han en flott lagkamerat. Jeg har alltid sagt det. Og hvis jeg er ærlig, føler jeg at vi for øyeblikket har den kombinasjonen som er best når det gjelder å balansere laget, sier Hamilton og fortsetter:

– Vi vil ønsker å jobbe sammen som et lag, ettersom vi har gjort det bra i mange år. Jeg har alltid sagt at Valtteri generelt er den beste lagkameraten jeg noensinne har hatt. Og når jeg sier det, mener jeg ikke bare ytelsen, men moralen i teamet og hvordan vi jobber sammen.

Henning Isdal, Formel 1-ekspert og kommentator for de norske sendingene, tror også Russell blir den nye Mercedes-føreren.

– Hvor sikker er du på at dette vil skje?

– De kildene vi har tilgjengelig er ganske entydige på at det er dette som kommer til å skje, sier Isdal.

Isdal roser Russell opp i skyene som et av de største talentene i Formel 1, og mener han vil være en perfekt fører for Mercedes.

– Russell kommer til å bli Mercedes-fører. Men de kan overraske og velge å la Bottas få ett år til. Men jeg er helt sikker på at det ikke blir mer enn ett, sier Isdal.

GODE LAGKAMERATER: Lewis Hamilton og Valtteri Bottas har utviklet er godt vennskap sammen i Mercedes. Foto: LEONHARD FOEGER / X00360

– Hvordan vil Hamilton like å få Russell som lagkamerat?

– For Hamilton er det lettere å ha en lojal Bottas, enn en sulten Russell på laget. Men uansett hva Hamilton mener må han godta hvem det blir.

PS! Det gjenstår 14 runder av årets Formel 1-sesong. Neste løp går i England 16. - 18. juli.

Publisert Publisert: 13. juli 2021 15:45 Oppdatert: 13. juli 2021 16:52