Gullheltene hjemme i Norge: – Godt å være på norsk jord

GARDERMOEN (VG) Flere av de norske heltene fra Beijing-OL landet på Gardermoen torsdag ettermiddag. Der ble stjernene møtt av familie, venner og den norske pressen i ankomsthallen.

HISTORISK GULL: Birk Ruud tok det historiske gullet i Big Air i friski. Torsdag landet han på Gardermoen og ble omfavnet av venner og familie.

– Det blir godt å komme hjem og slappe av litt. Det er litt igjen av sesongen og jeg gleder meg veldig til VM. Jeg skal jobbe på og sørge for at jeg er fit for fight, sier gullvinner fra storbakken i hopp, Marius Lindvik til VG og fortsetter om covid-smitten som har rammet laget før og under de olympiske lekene:

– Det har vært litt kaos, men jeg prøvde å ikke tenke så mye på det. Jeg har prøvd å fokusere på det jeg skal gjøre.

Den historiske gullvinneren fra Big Air konkurransen i friski, Birk Ruud, var også blant utøverne som satt på flyet.

– Veldig hyggelig velkomst, og det er så deilig å møte familien. Det er godt å være på norsk jord. Borte bra, men hjemme best, sier Ruud til VG og fortsetter om det historiske gullet:

– Det smaker godt og er et mål jeg har jobbet for lenge. Det å kunne få det overstått ... Det er noe jeg kan ta med meg hele livet.

Unggutten viste gledelig frem gullmedaljen han hadde pakket ned i en sokk. Ruud lot også sin mor, Céline Bache-Wiig, få kjenne og ta på seg det historiske OL-gullet.

– Den var veldig tung, mye tyngre enn jeg hadde trodd. Det var veldig mye positivt ståhei etter han tok gullet, og jeg synes det er veldig, veldig hyggelig for han, forteller moren.