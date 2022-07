Spenning rundt «nye» Liverpool: – Ikke sterkere enn i fjor

Liverpool har i flere år truffet blink på overgangsmarkedet. Nå er ekspertene spente på hvordan lagets nye offensive maskineri vil se ut.

SESONG: En spennende sesong venter for Jürgen Klopp og Liverpool.

Liverpool har befestet seg i toppen av den europeiske toppfotballen de siste årene. Nå går Jürgen Klopps mannskap snart inn i en ny sesong, men denne gangen uten én av sine viktigste spillere de siste sesongene.

Tidligere i sommer bekreftet Liverpool og Bayern München at de hadde kommet til enighet om en avtale for Sadio Mané (30).

I tillegg har kulthelten Divock Origi (27) og japanske Takumi Minamino (27) forlatt klubben, til fordel for henholdsvis AC Milan og Monaco. Neco Williams (21) har også forlatt Anfield, og skal spille for nyopprykkede Nottingham Forest.

FERDIG: Sadio Mané har spilt sin siste kamp for Liverpool i denne omgang.

– Planlagt bra

Liverpool har signert flere spillere før kommende sesong. Det portugisiske stortalentet Fábio Carvalho (19) fra Fulham, den skotske unggutten Calvin Ramsay (18) fra Aberdeen, og ikke minst stjerneskuddet Darwin Núñez (23) fra Benfica, er alle nysigneringer.

Sam Wallace, fotballjournalist i britiske Telegraph, mener Liverpool har gjort et godt overgangsvindu til nå.

– Jeg synes de har planlagt bra. I sommer har de fylt opp nøkkelområder med Núñez, Carvalho og Ramsey. I tillegg har salgene også vært sterke. Salget av Minamino viser at de fortsatt klarer å komme seg ut av situasjoner med spillere som ikke har fungert, skriver han i en SMS til VG.

IMPONERT: Kommentator Øyvind Alsaker er imponert over hvordan det jobbes på Merseyside.

Nevnte Minamino ble tidligere i sommer bekreftet solgt til Monaco for 150 millioner kroner.

TV-kommentator Øyvind Alsaker synes det er interessant å se hvordan Liverpool jobber med spillerlogistikken.

– Det er veldig imponerende. De identifiserer sine objekter, ikke bare på ferdigheter, men også på personlighet. Det virker som at de tiltrekker seg spillere som har det de er ute etter, som gjør at de glir lett inn i gruppen, sier han til VG.

– Ikke sterkere enn i fjor

Selv om Alsaker er imponert over hvordan det jobbes på kontorene i Liverpool, er han ikke sikker på at laget er like sterkt som i fjor.

– Jeg ser ikke umiddelbart på Liverpool som sterkere enn i fjor, men Carvalho var jo en av de som leverte best i Championship forrige sesong. Núñez ser jeg på som en veldig spennende spiller også, sier han og legger til:

– Men Mané var en verdensklassespiller som hadde vært i systemet i mange år. Så det er en ganske stor brikke som skal erstattes, og det kan ta tid med Núñez.

Mané noterte seg for totalt 120 scoringer og 48 assist på 269 kamper for Liverpool. Telegraphs Wallace mener Liverpool gjorde rett i å selge senegaleseren denne sommeren.

– Det føles som det riktige tidspunktet. Det er bedre å miste ham nå for en stor sum, enn å avtale en lang og dyr kontrakt med en spiller hvor effektiviteten vil avta med årene. Mané ønsket tydelig å dra, påpeker han.

Tirsdag røk et B-preget Liverpool på tap mot Manchester United. Se målene her:

